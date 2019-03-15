【復仇者聯盟4】從預告創意改圖　網民發揮自己的「終局之戰」

Marvel一出，誰與爭鋒！令人期待已久的《復仇者聯盟4：終局之戰》在昨天發佈了上映前最後的預告，隨即成為Twitter及9GAG的熱門第一位。除了一些對劇情的討論外，也有很多網民發揮創意，製作很多改圖來表達對電影的期待，或是對電影劇情的預測，足以令大家捧腹大笑。

昨日也同時發佈了宣傳海報。（《復仇者聯盟4：終局之戰》宣傳海報）

有很多網民以改圖表示已經等了這條預告片很久，要「起碼看6次」，或者「看足5個小時」。也有網民利用早前《銃夢：戰鬥天使》的大眼主角比喻看《復仇者聯盟》預告片的眼睛狀態，表達了對Marvel的熱愛。

至於對預告片的內容上，有很多網民熱議上集沒有出現的鷹眼髮型為什麼變成這樣？亦有些改圖表達出預告片最後雷神與Captain Marvel兩個最強復仇者結合的興奮，更FF二人會有愛情線。有些網民亦發揮創意惡搞Thanos，表示他開始感到驚慌了。而復仇者穿上新制服的一幕，很多網民的關注度反而擺在Iron Man Tony Stark終於重返地球，相當感恩。

↓↓↓立即看看網民們的創意改圖↓↓↓

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最後給大家看看預告，一起等待1個月後正式上映吧！