中大生呻基層出身好自卑　網民：越爛嘅牌越要俾心機打

你曾因身邊同學的家境而感到自卑嗎？看着別人輕輕鬆鬆出國體驗，自己卻要到處打拼儲錢，因「輸在起跑線」而灰心。 近日，有中文大學學生在CU Secrets訴苦，指自己出身基層，未能如其他同學般參加交流，令她深感經濟環境製造了同學之間的鴻溝。

（CU Secrets截圖）

有同學在CU Secrets上訴苦，

指自己出身於基層家庭，

父母不是高收入人士，

住在公屋，

本來以為上到大學

就可以改變命運，

但隨後發現身邊的同學，

位位贏在起跑線，

父母年年資助

他們出國交流，

增廣見聞，

但自己卻要「死讀爛讀」

才拿到資助。

（《奶酪陷阱》劇照）

進到大學以為可以

收窄經濟上和見識上的距離，

到頭來只發現距離一直都在，

「贏在起跑線」這種事

是真實地存在，

越想越自卑。

本身以為入到大學就可以同人哋收窄距離，但發現原來呢個距離只會愈黎愈大。愈大個就愈意識到輸在起跑線呢樣野，身處係呢個環境搞到我愈黎愈灰心同自卑，但有時真係冇得唔認命。 中大學生

幸好，有不少留言

都十分支持她，

指雖然改變不了

基層出身的事實，

但不要限制自己的能力，

這才會是最可惜的事。

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（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）