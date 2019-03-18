中大生呻基層出身好自卑　網民：越爛嘅牌越要俾心機打

撰文：周悠
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你曾因身邊同學的家境而感到自卑嗎？看着別人輕輕鬆鬆出國體驗，自己卻要到處打拼儲錢，因「輸在起跑線」而灰心。
近日，有中文大學學生在CU Secrets訴苦，指自己出身基層，未能如其他同學般參加交流，令她深感經濟環境製造了同學之間的鴻溝。
（CU Secrets截圖）
有同學在CU Secrets上訴苦，
指自己出身於基層家庭，
父母不是高收入人士，
住在公屋，
本來以為上到大學
就可以改變命運，
但隨後發現身邊的同學，
位位贏在起跑線，
父母年年資助
他們出國交流，
增廣見聞，
但自己卻要「死讀爛讀」
才拿到資助。
（《奶酪陷阱》劇照）
進到大學以為可以
收窄經濟上和見識上的距離，
到頭來只發現距離一直都在，
「贏在起跑線」這種事
是真實地存在，
越想越自卑。
本身以為入到大學就可以同人哋收窄距離，但發現原來呢個距離只會愈黎愈大。愈大個就愈意識到輸在起跑線呢樣野，身處係呢個環境搞到我愈黎愈灰心同自卑，但有時真係冇得唔認命。
幸好，有不少留言
都十分支持她，
指雖然改變不了
基層出身的事實，
但不要限制自己的能力，
這才會是最可惜的事。
↓↓↓點擊圖片看網民如何鼓勵她↓↓↓
（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）
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