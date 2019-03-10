公屋出身大學生怨想要私樓名車就要捱一世　「活了廿年已經很累」

一位中大畢業生在Facebook專頁「CUHK Secrets」發文，詳述出身微寒的苦處，自己一直努力往上，而靠父幹的朋友則不勞而獲，感嘆世界不公、命運決定一切。

此篇CUHK Secrets貼文一出，吸引大量留言及討論。（Facebook截圖）

早已有潮文詳述公屋出身曾受過的不公平待遇。（Ronnie Chau YouTube截圖）

為人生努力打拼，最終都輸給命運？

「日讀夜讀，咁辛苦考入中大，四年大學生活唔係摺拉就趕Project，捱到似38歲。」這位畢業生指，自己是公屋出身，為了扭轉命運而一直努力讀書，現時雖已投身全職工作，但仍與父母一同居住於「連房間都沒有」的舊式公屋。他指父母每天呼呼大睡、賭馬度日，並教他腳踏實地，不要「太大想頭」，令他不禁以「不思進取」來形容父母。

發問者感嘆朋友靠父幹可不勞而獲。（《男人唔可以窮》劇照）

人活到某個階段，總是會想成家立室，有一個自己的家。發文的畢業生也不例外，在考慮買樓置業時，發現自己人生二十多年來都過得很苦，就算努力賺夠錢付首期，往後供樓的人生更苦。

家中有錢的朋友總是無憂無慮。（《金秘書為何那樣》劇照）

他投身社會後回首一看，自己一直努力奔跑，但某些家中富有的中學同學，每天吃喝玩樂、不用給家用，不愁吃穿之餘更可以「住靚屋、揸靚車」，令他不禁嘆喟起跑線不平等：「為人生努力打拼，最終還是輸給命運？」

世界好唔公平，努力咗咁多年，我都會攰㗎......

貼文一出即引來大量網民留言，不少網民直指「世界從來都是不公平的」、「各有前因莫羨人」，亦有網民指樓主現在的努力，正是為了脫貧，讓下一代不用那麼辛苦。當中不乏網民熱心給予建議，指不必把自己框死在這套準則，人生標桿應該設定為打敗和挑戰自己，這樣才會活得開心。

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