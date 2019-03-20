日本超難小二數學題　網民崩潰：三角函數、微績分都計唔掂？

一條日本小二數學題考起大量網民！一名台灣網友在PTT發文，向網友請教數學問題，原本以為只是加加減減的問題，卻比想像中更複雜，令網民崩潰：「我直接用尺量好了！」

網友在PTT發文「這個小二數學484太難了？」，表示有個日文組的日本媽媽，正在教她的小學兒子數學問題，但卻搞不定題目，只好請樓主，結果樓主一算就算了10分鐘，才解決了問題。

題目詳情： 正三角形 邊長10cm

直角三角形邊長 10、8、6cm

右下圖四周長96cm

右下角紅線多長？

樓主對於在一條小二的數學題上，花了整整10分鐘，似乎有點懷疑自己，於是在PTT上發文，向網友提問，到底這道數學題，是不是真的很難？

有網友看到題目之後直接放棄，笑言「太簡單了好嗎，積分一下就出來了」、「小二不會用三角函數解啊」，有網友指至少要用代數才可以解決，不過代數不應該是小二的課程之內，「小二真的太難」、「一元一次方程，本身是中學數學的內容」。

PTT的網友直接放棄。（PTT截圖）

亦有網民努力解題，更附上了詳細題解，小編也試著算了一下，得到的答案是7，大家不妨挑戰一下吧！

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