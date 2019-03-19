八、九十後回憶殺！網民齊曬珍藏貼紙簿　驚呼：「時代的眼淚」

青春小鳥一去不復返。相信每個八、九十後，小時候都會有本珍而重之的貼紙簿，貼滿自己喜歡的明星、卡通人物、遊戲咭等……有台灣網民在爆怨公社貼文，分享小時候的珍藏貼紙簿，並感嘆是「時代的眼淚」。

爆怨公社截圖

網民大曬兒時貼紙簿



貼紙簿絕對是陪伴著每個八、九十後成長的小玩意。那時還未有智能手機的年代，小朋友總愛收集著各種貼紙，然後珍而重之地貼在貼紙簿上。黃黃的內頁貼滿了兒時回憶，小息時或放學後，總看到一群小學生圍坐在一起交換珍藏，但隨著越多越多科技新玩意，已此情不再。



有網民在網上發文，分享自己兒時的貼紙簿，「時代的眼淚呀，貼紙簿。以前有超多本貼紙簿的，現在剩三本。5566、貼紙娃娃、綠茶犬…」



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網民大呼：時代的眼淚



回憶殺！貼文一出，網民紛紛留言，「以前的童年單純美好」，「以前集了好幾本都跟同學換來換去，還有軟木貼紙上面有字體的那種」，「真的是時代的眼淚，我以前也是好幾本加一堆小卡，懷疑現在還有小孩會玩貼紙收集冊嗎」，「我也2本~傳承給我家女兒了，我女兒疑惑問：媽媽…這些男生是誰阿？妳為何要有他們貼紙，劉德華……之類。我：吼~妳不懂啦！他們以前多紅多帥阿~哈哈哈」，「現在書局漸漸不見了，好多東西根本不用再這樣收集了，自從有網路有手機後，整個世界都變了，以前的人都不知道花在這些東西身上多少錢了，然後一點價值都沒有」。



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