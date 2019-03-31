【Beauty in U👗#10】病人的感謝是我最大動力－港大護理Michelle

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就讀香港大學護理系的Michelle，對於護士行業雖然就不上有憧憬，不過在實習之後，病人的一句「謝謝」就成為她繼續工作的動力。 #香港大學 #護理系ig@michelleyounggg

Michelle表示，自己並非一開始就打打算進入護士行業，不過接觸之後卻發現，並非如想像中簡單。她認為大家對護士的印象，只是負責「執頭執尾」，但其實護士們才是對著病人最多時間的醫護人員，要密切注意病人的情況，再通知醫生。不少人對護士的形象都是兇惡、好「忟」，Michelle希望大家體諒，在工作繁重的情況，護士也需要面對很大的工作壓力。

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Michelle希望大家明白，護士也有自己的工作壓力。（ig@michelleyounggg）

她記得實習時有一次，餵食一位老人家病人時，對方大發脾氣，更破口大罵，Michelle亦只好繼續自己的工作。可是在病人出院時，對她說了一句多謝，令她感動之餘，亦成為繼續工作下去的動力。

畢業之後的路向，Michelle坦言現時未有定案。（ig@michelleyounggg）

對於畢業之後會否繼續當護士，Michelle坦言現時未有最終定案，不過家人對她的護士職業非常支持，而男朋友就擔心她的工作辛苦，她笑著回應「沒有工作是輕鬆的」。不過她表示，男友不是護理系，如果畢業之後，上班時間很大機會會錯開，「可能佢食晚餐我先返工」，不過距離畢業尚有一年，Michelle認為一切言之尚早，將來方向如何仍要深思熟慮。

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