日本熱傳戴戒指奇效　戴邊隻手指可提升財運、戀愛運？

戒指一向都是女生所喜愛的飾物，原來除了戴在無名指上象徵已婚外，有人更認為將戒指戴於不同手指上會有不同功效。

有傳將戒指戴於不同手指會有不同功效。（網上圖片）

早前日本一位網民於Twitter分享將戒指戴於不同手指會有不同功效，例如戴在左手尾指能招來桃花等等。



其後隨即於網上瘋傳，令一眾網民嚷著要「十指全戴」。

點擊圖片觀看神奇功效

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其後有網民突破盲點，表示十指全戴上戒指的話，豈不是能得到全能力提升？！這根本就像電子遊戲裡的神奇飾品裝備啊！

（Twitter@krrxxx）

不過，這些說法終究還是「信則有，不信則無」。相信的朋友不妨按自己的喜好戴上戒指吧！

（設計對白）Thanos：你知道我為何這麼強嗎？（網上圖片）

Twitter原文

つける指によって指輪の効果が変わるそうです



みなさんはどこにつけてますか？



わたしは左手の小指と薬指、右手の人差し指です✧︎*。 pic.twitter.com/uaIL7G6JRr — 👁‍🗨天使キララ✧︎*。 高額案件配付中 (@krrxxx) 2019年3月10日

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