黃宗澤新髮型被嘲似阿旺　盤點歷來經典髮型車禍

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過往因為歌聲與衣著品味而為人詬病的黃宗澤，想不到現在連髮型也出事。人稱「澤囝」的他最近以一頭清爽髮型出席活動，被娛樂界KOL瓊姐嘲笑似動畫《反斗小王子》的角色和真。

黃宗澤一頭兩邊「剷青」的髮型出席活動，被網民嘲笑。（HK01圖片）

「澤囝」的髮型亦在網絡界引起哄動。有網民就大嘆原本那麼有型的他為何弄得像阿旺。也有不少網民回帶找出他過往在劇集《足秤老婆八両夫》也挑戰過「傻仔造型」。其他網民就認為他的髮型是「高難度」all back，很難駕馭。亦有網民指兩邊「剷青」顯得他的耳珠很長，面型變得古怪。當中也有不少網民貼出一些動漫角色如《男兒當入樽》的赤木、《龍珠》的著名奸角菲利等，來比喻「澤囝」今次的造型。

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其實以往亦有不少名人髮型車禍事件，引證了你的髮型如何，你的__力量也必如何。

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