【走火入魔】IG Story時刻交代行蹤　網民求救：同事上癮怎辦？

自Instagram有Story功能之後，不少人就愛上在IG Story分享生活。不過，最近有網民在連登討論區開Post，指同事已經出 Story 出到走火入魔地步，患上嚴重「IG Story分享症」，引來網民共鳴！

IG Story分享症患者每日上載很多Story。（連登討論區截圖）

IG Story（即時動態）是一個Instagram的功能，用戶可以發布照片、影片，而發布之後24小時，Story就會消失。

不過，有網民指其同事幾乎每隔幾小時就會出IG Story，最令他不解的是，同事每天的Story幾乎都是一樣，極為「流水帳」，令他開始心生厭煩，這位網民更整理出同事Post IG Story的大致流程，引來網民瘋狂留言，紛紛表示有共鳴！

樓主指，明明每天的行程都一樣，但同事還是由早上的咖啡開始，到晚上的超時工作，都在Instagram一一報告，而且配上的文字幾乎都差不多。

《開罐 Opener》根據網民的形容及小編經驗，為大家創造示意圖，相信大家見到就會有共鳴！不知道你又想起哪一個朋友？

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+ 9 + 8 + 7

網民紛紛表示身邊亦有這樣的朋友，當中有網民表示會狠心取消追蹤對方，亦有網民指雖然覺得煩厭，但始終是朋友關係，自行靜音對方的Story就算了。亦有網民指，這是一個孤獨及缺乏安全感的表現，建議大家多關心他。

（連登討論區截圖）

（連登討論區截圖）

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