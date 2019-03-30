女裝癖丈夫賣淫　兼偷拍前度性愛影片　妻子喊離婚遭以死相逼

撰文：周悠
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韓國有名女士在《硬幣法律咨詢所》指，丈夫有戒不掉的女裝癖，而且更被她發現電腦藏有前女友的性愛影片！她希望離婚，卻被丈夫以死相逼。
（《Kill Me Heal Me》劇照）
女事主7年前在公司認識了丈夫，
5年後丈夫跟事主表白，
二人火速墜入愛河，
交往2個月後便決定結婚，
並住在丈夫購置的單位中。
不過婚前1個月，
事主在家中電腦發現
丈夫藏有他穿女裝的照片。
（《硬幣法律咨詢所》截圖）
事主非常震驚，
丈夫則辯稱是以前的興趣，
事主於是將丈夫
所有女性衣服丟掉，
並要求他承諾以後不會再做。
誰知去完蜜月旅行，
回家打掃時，
事主再次發現購買
情趣內衣、假髮、及女裝的收據，
而且更翻出更驚人的秘密。
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有女裝癖不是問題，但進行性交易則是非法行為。（《硬幣法律咨詢所》截圖）（《硬幣法律咨詢所》截圖）
丈夫稱自己不是同性戀，
仍然是愛着事主的。
事主不能接受，
決定和他離婚，
丈夫卻以死相逼，
事主心軟接受。
當事主嘗試接受丈夫的癖好，
又在電腦上發現丈夫偷拍了
前女友的性愛影片，
這才警覺丈夫不是同性戀，
只是對性有過火的執著。
被發現偷拍前女友，丈夫竟大發雷霆。（《硬幣法律咨詢所》截圖）
事主發現性愛影片後，
一怒之下把它們刪除，
丈夫卻大發雷霆，
說自己拍這些影片不容易，
令人髮指。
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