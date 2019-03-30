女裝癖丈夫賣淫　兼偷拍前度性愛影片　妻子喊離婚遭以死相逼

韓國有名女士在《硬幣法律咨詢所》指，丈夫有戒不掉的女裝癖，而且更被她發現電腦藏有前女友的性愛影片！她希望離婚，卻被丈夫以死相逼。

（《Kill Me Heal Me》劇照）

女事主7年前在公司認識了丈夫，

5年後丈夫跟事主表白，

二人火速墜入愛河，

交往2個月後便決定結婚，

並住在丈夫購置的單位中。

不過婚前1個月，

事主在家中電腦發現

丈夫藏有他穿女裝的照片。

（《硬幣法律咨詢所》截圖）

事主非常震驚，

丈夫則辯稱是以前的興趣，

事主於是將丈夫

所有女性衣服丟掉，

並要求他承諾以後不會再做。

誰知去完蜜月旅行，

回家打掃時，

事主再次發現購買

情趣內衣、假髮、及女裝的收據，

而且更翻出更驚人的秘密。

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+ 4 + 3 + 2

有女裝癖不是問題，但進行性交易則是非法行為。（《硬幣法律咨詢所》截圖）（《硬幣法律咨詢所》截圖）

丈夫稱自己不是同性戀，

仍然是愛着事主的。

事主不能接受，

決定和他離婚，

丈夫卻以死相逼，

事主心軟接受。



當事主嘗試接受丈夫的癖好，

又在電腦上發現丈夫偷拍了

前女友的性愛影片，

這才警覺丈夫不是同性戀，

只是對性有過火的執著。

被發現偷拍前女友，丈夫竟大發雷霆。（《硬幣法律咨詢所》截圖）

事主發現性愛影片後，

一怒之下把它們刪除，

丈夫卻大發雷霆，

說自己拍這些影片不容易，

令人髮指。

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