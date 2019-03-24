【有洋蔥】離家到首爾讀書打工　韓國戲院為員工送上暖心驚喜

雖然不少人都覺得在戲院做part time可以經常看最新上映的戲，屬於「非常理想」的工作，但實際上在戲院打工也不容易。最近，韓國的樂天電影院為了一班離鄉別井來首爾唸書打工的大學生職員，送上一份暖心的驚喜。

在戲院工作，絕對比大家想像中辛苦（YouTube@롯데시네마截圖）

作為韓國的首都，

首爾是不少韓國人十分嚮往的地方，

就算不是在首爾出身，

不少人也會離鄉別井

到首爾讀書，

渴望能在首爾闖出一片天下。

片段中的男生表示，自己是從大邱特地過來首爾。因為要交學費和應付生活開支，一有空便到戲院打工賺錢。（YouTube@롯데시네마截圖）

在戲院打工的人，

需要負責戲院內所有的大小事，

賣票、入場、小賣部、清潔等，

都是他們的份內事。

雖然他們工作辛勞，

但換來的卻是客人的無禮對待。

其中一名接受訪問的女職員表示，

很多客人都對職員非常無禮，

而且提出的要求也十分離譜，

就算不是他們的錯，

也要求他們先向客人道歉。

女職員表示，剛剛開始的時候，經常因為受到無禮對待感到委屈而哭，但久而久之，她已經習慣了這樣的情況。（YouTube@롯데시네마截圖）

為了這班離鄉別井而來打工的職員，

戲院方面為他們準備了一場溫暖的驚喜。

因為大家都是來自很遠的地方，

不能經常回家探親，

想必他們最想見的一定就是家人了。

戲院假裝讓他們接受訪問，

在訪問期間突然插播家人的問候片段，

兩名女職員當場灑淚。



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