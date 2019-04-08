【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】葉詠琦：唱歌係inborn嘅習慣

撰文：程思詠
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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【1】葉詠琦自我介紹。
(龔嘉盛攝)
葉詠琦 Yako（22歲）
學校： 香港大學專業進修學院 (HKUSpace)
科目：Marketing
年級：Year 2
我覺得唱歌就好似我一個inborn嘅習慣
Hello! 我係Yako 葉詠琦，依家係HKU SPACE讀緊Marketing，咁今年係final year啦～我由好細個就開始唱歌，早到我都唔記得我係點解會接觸到唱歌。雖然我唔記得我點解鍾意唱歌，但係唱歌對我黎講好重要，因為每當我好大壓力、唔開心或者開心嘅時候，我就會唱歌放鬆下舒緩下慶祝下。我覺得唱歌就好似我一個inborn嘅習慣咁，無得唱會好唔慣。
其實我好耐之前都有參加過d歌唱比賽嘅，不過之後揀咗讀書，所以近幾年都無再玩比賽。咁今次參加呢個比賽係因為有朋友同我介紹叫我參加，所以呢顆想唱歌嘅心又再燃起。希望依家再參加番比賽表現唔好太差，希望你哋鍾意啦！
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複賽詳情
日期：2019年4月27日（星期六）
地點：赤柱廣場
決賽詳情
日期：2019年6月26日（星期三）
地點：旺角麥花臣場館
＊密切留意決賽購票詳情＊