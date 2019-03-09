【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】初賽首天150學生爭歌王寶座

開罐
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大專歌唱屆年度盛事開鑼！《香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019》於今明兩日(3月9、10日) 假尖沙咀ShowOff Academy舉行初賽，逾300名大專學生參加，爭奪學界歌王之位。初賽第一天參加者眾，有150名大專咪霸同場較量，比賽曲風多樣，由流行曲翻唱到學生填詞的搖滾Rap不等，現場氣氛高漲。

《香港01  X ICMA大專聯校歌唱比賽2019》今日 (3月9日) ，於尖沙咀ShowOff Academy舉行第一天初賽，已有150名大專咪霸同場較量，爭奪學屆歌王之位。現場所見第一天初賽的曲目曲風多樣，由流行曲翻唱到學生填詞的搖滾Rap不等, 各參賽同學亦表現出色。第二場初賽於明天再續。

▼點擊圖片看精彩現場情況▼

一行6人的C&Zero是來自理工大學的學生，2年前因音樂聚在一起，組了樂隊參加不同的歌唱比賽，他們希望能晉身上今次的決賽。（莊堅毅攝）

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公佈40強名單

日期：2019年3月17日

請密切留意《香港01》報道。

複賽詳情

日期：2019年4月27日（星期六）

地點：赤柱廣場

決賽詳情

日期：2019年6月26日（星期三）

地點：旺角麥花臣場館

▼重溫去年精彩訪問▼

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