【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】楊博宇：聽歌人能聽自己故事

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【2】楊博宇自我介紹。

龔嘉盛 攝

楊博宇 Fred （20歲）

學校： 香港公開大學 (OU)

科目：Global business and marketing

年級：Year 2

歌裡有唱歌人的心情，但聽歌人卻能聽到自己的故事，這就是音樂的魅力所在。 楊博宇

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大家好，我是楊博宇，可以叫我波波。來自香港公開大學，現在year 2，major是Global business and marketing。 音樂有很多種方式，我從小就學習音樂，四歲時便接觸了鋼琴和鍵盤，唱歌也是從那時起，在探尋音樂的路上，我發現唱歌是一個很有趣的事情，會讓我沈浸於其中，慢慢就喜歡上了唱歌。於是靠自己不斷摸索方向、歌路、適合自己唱的歌，在十七歲時便參加了中國好聲音，獲得了賽區的前十名，也正是因為唱歌比賽帶來的一些經驗與榮譽，讓我站在台前時更加的自信，這是唱歌給我帶來的。



參加聯校Singcon主要是我認為這對於所有在香港讀書的同學是一個很大、很有權威的比賽，同時也是展示自己的舞台。對於我自己來說就是增長更多的舞台經驗，可以傾聽來自更多專業評審的專業點評，以便我更全面的找出我唱歌的問題然後解決。

談到為唱歌作出的犧牲的話，那可能就是自己平時的生活以及學習時間了。因為在學校我還是一個音樂Society的社長，為了籌辦一系列社團音樂活動，就要佔用到一部分生活和學習時間，但是這只能靠我自己去平衡。其實這些對於我來說也很值得，因為音樂是我生命中必要的一部分，帶領大家一起玩音樂，一起快樂和進步是一件讓我樂在其中的事情，何樂而不為？



最後，其實我想說的是面對比賽，誰都想拿到好的名次，但是人外有人，總有在唱歌方面勝他人一籌的。所以，我想就算是未及心中所及，那就汲取經驗，改掉不足，下次再戰！不過還是希望大家聽完我唱歌，如果喜歡的話，可以投我一票！！😝😝🙏



歌裡有唱歌人的心情，但聽歌人卻能聽到自己的故事，這就是音樂的魅力所在。希望聽我唱歌的你們，也可以聽到自己的故事！多謝大家支持🙏！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場