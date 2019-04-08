【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】陳芷瑜：想挑戰自己所以參賽

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【11】陳芷瑜自我介紹。

龔嘉盛 攝

陳芷瑜 Carrie Chan （22歲） 學校： 香港浸會大學 (BU) 科目：英國語言文學文學士及英語教學教育學士 年級：Year 4

有時有啲嘢係講唔出口嘅，但係正正係唱歌嘅時候就可以將心入面嘅感受表達出黎。 Carrie

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Hello, 大家好！我係Carrie，今年讀緊English Education Year 4。今年好開心同感恩可以入到ICMA嘅複賽。

我6歲就已經開始參加合唱團喇。可能天生有表演慾同唔怕(知 :p)醜，又覺得唱歌好好玩，所以就係咁樣開始咗唱歌。之後一路大就發覺唱pop好好玩，咁就開始左唱流行曲同參加下唔同比賽喇。

我鍾意唱歌嘅原因...開心囉！唱歌嘅世界其實好簡單。有時候唔開心嗰陣去沖涼跟住大大聲唱出黎，就會開心番晒。同埋有時有啲野係講唔出口嘅，但係正正係唱歌嘅時候就可以將心入面嘅感受表達出黎。

點解我會參加ICMA呢？係因為我想挑戰下自己。人生梗係要有啲衝擊，要嘗試踏出自己嘅comfort zone。而且趁後生仲讀緊大學有青春冇包袱，就做下呢啲咁瘋狂嘅事啦。最緊要係參加比賽真係可以識到一班對唱歌有熱誠，對自己有要求嘅朋友，所以我就決定參加ICMA。

最後最後，努力過當然都希望有人欣賞啦...所以...希望大家投我一票啦！我真係好希望可以唱到歌比大家聽。

「記得最初 大城埋沒我的聲線 得你豎了你耳朵」

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場