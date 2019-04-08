【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】李耀軒：有夢想應該勇敢嘗試

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【10】李耀軒自我介紹。

龔嘉盛 攝

李耀軒 Matthew Lee （23歲） 學校： 明愛專上學院 (CIHE) 科目：社會工作 年級：Year 4

如果大家有夢想好想去做，就勇敢啲去試，係會好多挫折，但係你唔試過「夢想」就只會係「夢」入面「想」。 Matthew

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我由小一二嘅時候已經唱歌，嗰時好鍾意聽歌，聽住自己又唱下。

細個嘅時候會覺得唱歌好有型，到而家大個咗覺得唱歌係同人講故事，唱歌好似一個說書人，唔同嘅歌有唔同嘅故事，我講嘢組織成日好差，有時候都會透過唱歌去想講自己嘅心聲。

以前參加比賽係想見識下呢個世界唔同人嘅音樂水平。ICMA一直係我bucket list入面，參加咗三年我都入唔到決賽。今年係我最後一年，希望可以好好珍惜呢個機會，完全我嘅小目標，「講故事」比大家聽。

唱歌令我認識到好多唔同嘅朋友，兩年前我有參加過中國好歌聲香港區選拔，有幸地見到來自唔同地方熱愛唱歌，功力深厚嘅朋友。

另外我覺得唱歌都係一個減壓方法，我依家係一位社工學生，有時有壓力既時候就會唱下歌抒發下，好似放翻好多谷住嘅氣咁。實習嘅時候都會以藝術嘅方式做介入手法，唱歌係其中一個好好連繫唔同人嘅方法。

中學嘅時候我參加好多比賽，比賽旺季嘅時候差唔多逢星期六日都去比賽，因為自己真係好鍾意唱歌，不過亦都係因為咁我犧牲咗我部份嘅時間讀書。記得我喺DSE嘅時候都有玩比賽，當時都有老師話我點解唔好好地讀書。最後成績就當然麻麻啦，但因為我參加咗唔同嘅比賽認識咗唔同嘅朋友。另外，有時候唱歌需要好多時間去排練，可能會犧牲左同屋企人一齊食晚飯去玩嘅時間。

唱歌，音樂，藝術。一直都係我好鍾意嘅興趣，我覺得如果我成長路上冇咗藝術，我個人應該會好苦悶好冇目標。係唱歌令我見識到好多嘢。

今年係我Last year，我想同大家講，如果大家有夢想好想去做，就勇敢啲去試，係會好多挫折架，但係你唔試過「夢想」就只會係「夢」入面「想」。

其實而家實習緊好忙，但係我都冇放棄過唱歌呢一樣野，你呢？你哋又想做啲咩啊？

如果想聽我喺麥花臣「講故事」比大家聽，大家就投我一票啦。多謝大家。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場