【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】C & Zero：音樂是一種享受

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【8】C & Zero自我介紹。

龔嘉盛 攝

謝樂林 Loklam（21歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：眼科視光學 年級：Year 3

施羽靈 （20歲） 學校： 香港理工大學(PolyU) 科目：紡織及時裝設計 年級：Year 2

彭朗賢 Pang （21歲） 學校： 香港理工大學(PolyU) 科目：職業治療 年級：Year 2

鄧曉晴 Adri（23歲） 學校： 香港理工大學(PolyU) 科目：護理學 年級：Year 4

謝子鍵 Kin（21歲） 學校： 香港理工大學(PolyU) 科目：放射學 年級：Year 3

+ 6 + 5 + 4

音樂對我地黎講，係一種享受，一種宣泄，一種依賴 C & Zero

如果C&Zero係一罐可樂，應該會係，由五個來自唔同department既大學生溝出嚟既fruit punch。

我地一年前form band，之前都只係參加過校內嘅比賽同表演，其實都只是菜鳥五隻，但我哋當中已經有啲人今次係grad前最後機會去參加大專嘅歌唱比賽（即刻唱翻句，我還年輕我還年輕～）。

音樂對我哋來講，係一種享受，一種宣泄，一種依賴，享受每次deadline fight編曲嘅掙扎，宣泄學業未來事業（如有）嘅疲累，依賴teammate之間濟困扶危既攙扶。但要做音樂都好需要機會同支持，所以希望大家會投一票比我哋啦啦啦！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場