【Pixar】12星座動畫角色　阿愁原來是天蠍　哪個角色代表你？

彼思（Pixar）動畫在instagram上，公佈12星座的專屬動畫角色，一起來看看，你的代表角色是誰吧！

各位Pixar動畫的粉絲，又或者是看過Pixar動畫的朋友，一定不會對當中的角色陌生，近日Pixar在自家的instagram中上載了一張圖，列出12星座的對應角色，雖然Pixar沒有在貼文中解釋，不過仍引來大量網民留言，而當中最令人意外的是…

【1.水瓶座：WALL-E】

WALL-E深情專一，而且懂得陪伴他人，加上具有獨特的靈魂和溫暖的性格，願意為了愛人赴湯蹈火，最後大團圓結局。

【2.雙魚座：箭豬先生（Mr. Pricklepants）】

雖然看起來渾身是刺，不過老其實很好相處，而不愛吵架，只是有時候不小心，變得太鑽牛角尖。

【3.白羊座：羅茲】

怪獸公司中的書記，真正身份是一個卧底，做事很有衝勁、講求效率，不過有時也會三分鐘熱度，經常對大眼仔發脾氣。

【4.金牛座：德仔】

《沖天救兵》中會說人話的小狗，熱情且而有責任感，總是在危急時刻幫助朋友化險為夷。

【5.雙子座：肥克】

《蟲蟲特工隊》的角色之一，是動畫中的開心果，能言善道，適應力高，雖然身體肥胖卻非常靈活，活潑好動的吃貨。

【6.巨蟹座：多莉】

雖然有點大頭蝦，不過為人（為魚）溫暖善良，也勇於面對困難，更成為了《海底奇兵2》的主角。

+ 2

【7.獅子座：閃電王麥坤】

《反斗車王》中的王者，就如獅子座一樣，風頭超勁霸氣十足，不過個性自負，做事有點橫衝直撞。

【8.處女座：味王】

《五星級大鼠》的主角，為了自己的夢想而努力，同時為了追求完美與理想，比任何人都更努力。

【9.天秤座：梅莉達】

《勇敢傳說之幻險森林》的女主角，個性外向急躁，內心奔放，不小心將媽媽變成一隻熊，一心追求自由與正義，但也有優柔寡斷的一面。

【10.天蠍座：阿愁】

比較令人跌眼鏡的角色，《玩轉腦朋友》中的人氣角色，為人悲觀，情感細膩而且相當敏感，雖然如此，但內心十分堅強。

【11.人馬座：冰條俠】

《超人特工隊》中的角色，擅於融入群體，不過有時心直口快、情緒波動比較大，不過為人幽默，重視朋友。

【12.摩羯座：細細粒】

《恐龍大時代》的主角，勇敢、適應力強，不過有些孤僻、防備心重，不易交到朋友。