KakaoFriends有成員出Pool？韓媒揭3大戀愛證據　網民：太衝擊了

韓國媒體Insight於2019年愚人節爆出Kakao Friends中的Apeach與Ryan熱戀證據。

牠們經常結伴遊玩，沒想到當中竟然暗藏Loveline？（Kakao官網截圖）

緋聞主角就是Apeach和Ryan！牠們倆人氣長居第一二位，更曾經爆出不和！但近日韓國社交媒體上，不少人都發現牠們倆熱戀中的蛛絲馬跡，韓媒Insight就整理出三大蛛絲馬跡，力證牠們已經秘戀一年！在Kakao Friends的官方網頁橫額中，亦可見到Apeach偷偷篤住Ryan的臉蛋，十分Sweet！

（카카오프렌즈）

【1】Apeach的畫作以愛人為題？

Apeach在和朋友Muzi一起做勞作時，作畫主題竟然是Ryan！更在畫作上畫上心心，十分出面！

（카카오프렌즈）

【2】穿上對方的單品！

可能牠們的感情從小就開始萌芽！Little Apeach在穿上Ryan造型的拖鞋時，難掩臉上的興奮，更禁不住冒出大量心心！

（카카오프렌즈）

【3】Ryan也在努力親近對方！

看到這裡，以為Apeach是在單戀？錯了！木木獨獨的Ryan，竟然被拍攝到主動分享耳機給Apeach，並分享愛聽的音樂！看那臉紅紅的Ryan，肯定是愛火在萌芽！

👇👇👇按圖看更多蛛絲馬跡👇👇👇

Kakao Friends官方曾經承認Neo及Frodo這一對貓狗情侶，不過對於這一次Apeach和Ryan的緋聞就未有表態。對於這宗緋聞，網民普遍都表示衝擊！喜愛Apeach的網民表示「為何要與沒有鬃毛的獅子在一起？！」、「我還以為他們關係很差，太衝擊了！」

（카카오프렌즈）

而喜愛Ryan的網民同樣不贊成戀情：「Apeach有雙重性格！Ryan太可惜了！」、「Apeach和Ryan是敵對的！Ryan快快打起精神來！」