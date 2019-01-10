【韓國Kakao Friends】全新超可愛旅行用品系列　粉絲尖叫吧！

Kakao Friends粉絲看過來！韓國Kakao Friends繼早前與Samsonite推出了聯乘行李箱後，最近再有一系列實用又可愛的旅行用品系列登場！當中包括護照套、頸枕、行李牌等，造型生動吸睛，粉絲趕快來看看吧！

不少人坐飛機都會小睡片刻，一個舒適的頸枕能讓機程更自在。（圖片來源︰Kakao Friends官網）

01. 創意連帽頸枕

這款連帽頸枕絕對是系列中的皇牌商品，可愛造型加上貼心設計，瞬間俘虜女生的心。頸枕分為Ryan（橙色）、Apeach（粉紅色）和Muzi（黃色）三個款式，連着一頂印上角色頭像的帽子，看起來相當趣緻。

按圖輯看更多款式▼

02. 長途機必備頸枕

嫌連帽設計過於可愛的話可選擇以下傳統頸枕款式，分別有Ryan（橙色）、Apeach（粉紅色）和Tube（白色）三個款式。角色頭像印在頸枕上，十分可愛！售價為24,000韓圜（約168港元），與連帽款式一樣。

根據每個角色的造型都有一些小細節，例如Ryan頭上凸起的卷毛、桃子的蝴蝶結，萌度滿分！（圖片來源︰Kakao Friends官網）

03. 造型眼罩

軟綿綿的眼罩有3個款式，分別是Ryan（橙色）、Apeach（粉紅色）和Tube（白色），還剛好能與頸枕併成一套呢！眼罩後方都是鬆緊帶設計，甚麼頭型大小也能用得上。

戴上眼罩就不怕在機上睡不着啦！（圖片來源︰Kakao Friends官網）

售價為12,000韓圜（約84港元）（圖片來源︰Kakao Friends官網）

04. 可愛配色護照套

這款以霧面設計的護照套有4個款式，分別是Ryan、Apeach、Muzi以及Neo，以Kakao Friends成員的旅行造型為主題，非常有心思。售價為8,000韓圜（約56港元），一點也不貴。

護照套能把登機證、護照一併收起，裏面還有小格，十分實用。（圖片來源︰Kakao Friends官網）

4款主題的配色都十分繽紛，充滿活力！（圖片來源︰Kakao Friends官網）

05. 一式四個 透明收納袋

出門旅行總會有大大小小的瑣碎物品，這一套4款的透明收納袋便能派上用場！收納袋設有不同尺寸，容量頗大，可以放置化妝品、梳洗用品、重要文件等。

一份有4個不同大小的收納袋，收拾行李更方便。（圖片來源︰Kakao Friends官網）

售價為7,000韓圜（約49港元）。（圖片來源︰Kakao Friends官網）

06. 超可愛角色貼紙

貼紙控的粉絲還能購入這一系列的旅行造型貼紙，部分標記了不同城市的名稱，並以當地的景色名勝設計，很有心思！大家不但可貼在電腦或記事本上，還可用來裝飾行李箱，設計一個屬於自己的Kakao Friends行李箱呢！

Kakao Friends角色貼紙 售價為3,000韓圜（約21港元）（圖片來源︰Kakao Friends官網）

貼紙款式又多又可愛！（圖片來源︰Kakao Friends官網）

07. 全身造型行李牌

說到旅行用品又怎少得了行李牌呢！這套Kakao Friends全身造型的行李牌有4款，分別是Ryan、Apeach、Neo及Tube，造型設計十分搶眼，包你能一眼便認得出自己的行李箱！

大家提取行李時便更容易識別了！（圖片來源︰Kakao Friends官網）

售價為12,000韓圜（約84港元）（圖片來源︰Kakao Friends官網）

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