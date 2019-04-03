網民盤點6大伏工特徵　原來見工時入辦公室一眼便知有伏？

有連登網民列出6大伏工特徵，不論是求職者還是在職的朋友，都可以留意一下，到底這份工作，做不做得過？

對於打工仔，或者即將進入職場的大學生來說，如何判斷一份工作是否伏，是首要大事，有連登網民發文，列出伏工的六大特徵，包括如何一眼睇出工作氣氛，員工是否友善等。

到底這份工做不做得過呢？（網上圖片）

【1日日有散水餅食】

一間公司的人員流轉過快，都不一定是好事，因為這或許代表著不少員工，都受不了這份工作，可能是工作環境、工時、上司，甚至是同事，更大機會的是，工作的內容跟一開始請你時有較大落差，因此不少人決意離開，自然日日都有散水餅食。

員工如輪轉的話，看來你也要轉工了。（網上圖片）

【2見工一開始就壓價】

有網民認為，這代表公司並不尊重求職者，當然那是在合理的情況下。不過更多的情況，是因為「縮骨」，有一個縮骨的老細，會有幾慘，我相信都不用我多說了吧。

老細縮骨都幾大件事。（網上圖片）

【3上司連同事都係女人】

雖然這一句說話有性別歧視的嫌疑，不過得到大量連登網民正評，看來他們都感同身受，直言「依樣真」、「又煩又多是非」、「老咗嘅mk妹做上司係最難頂」，更有網民指出，如果女上司或同事，「未結婚，無拖拍嗰啲」難頂程度就更上一層樓了，到底女上司是不是更煩，就見仁見智了。

網民都認為女上司好難頂。（網上圖片）

【4好快要你返工】

當然這可能是對方真的非常欣賞你，但也有機會是對方請人時未有深思熟慮，而你自己亦未有更多時間去思考，試想想你所有同事，都是如此快速就請了，內部狀況多數都不會穩定。

上午見工下午就請你，效率的表現？（網上圖片）

【5放工無同事走】

這個不用多說了吧？如果適應不了這個節奏的話，當然要說不（基本上OT就要補水），這不是熱愛工作的問題，而是不應將之當成理所當然，有網民分享切身經歷「就算你準時六點走，好快都有說話聽，雖然可以skip佢，但好X煩，無啦啦搵位入」

明明到了收工時間，都沒人走...（網上圖片）

【6同事全部西口西面】

網民提醒，見工時一入到辦公室時，如果看到正在工作的「未來同事」個個都苦口苦面，那就大可以果斷說拜拜，因此，見工時可以的話，第一眼一定要看看員工的面孔。不過亦有網友有相反經驗，「見工時對住你四萬咁嘅口，一X定係伏，利申體驗緊，反而我之前做果啲算唔錯嘅，見工果陣條友西口西面，一係踩到你地底泥一樣，反而入到去最X nice係佢」。

如果你的同事都西口西面...（網上圖片）

以上只供參考，信不信由你了～