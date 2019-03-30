【多圖】車子凹陷刮花又如何　車主超強幽默感創意修理

常說所有車主，都把自己的車子視為另一半，絕不容許它受到任何傷害。所以車主其中一樣最害怕的事情就是心愛的車子被撞壞或刮花，令車子「毀容」。 那麼如果你的車子「受傷」，你會怎樣？氣急敗壞還是垂頭喪氣？一班車主就示範了就算車子有刮痕、整個車門凹陷也不用怕，反而添加創意裝飾車子，把寶貝車變成另一種藝術。

只要有點創意，就不用像阿木般想整架車換掉。（網上圖片）

外國的網民就分享了自己如何幫受傷的車子重新「整容」，賜予車子第二段生命。他們有的把凹陷的車門加上變型俠醫的貼紙，令Hulk好像要從車子衝出來般，添加了一段故事給自己的車子。有車主更誇張地把雷神的槌子安上在凹陷的車門中，變成了一架與雷神戰鬥過，有經歷的車子。亦有車子在刮痕旁貼上了加菲貓伸出爪子的貼紙，弄得車子就像被貓爪刮花一般。

如果手藝較好的車主，更加只需用到一枝筆或一罐噴漆，就直接在車身畫起畫來。有車主就在凹陷的位置畫上了忍者龜的模樣，令忍者龜在凹凸不平的車身上變得立體起來，相當有藝術感 。也有車主用白色的噴漆噴上了《侏羅紀公園》的標誌，再加上車身上的刮痕，極像一架被恐龍刮過的車子，聯想力相當豐富。更有一位厲害的車主，在車身的大洞上放置了米奇老鼠等公仔在內，變成了一個佈滿小手板玩具的小樂園，非常漂亮。

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而某些車主的修車設計雖然比較簡單，但帶出的意思卻相當抵死啜核。有車主在凹陷的位置擺上大頭釘及針線，變成車子的破口像被縫起來，表達出對車子壞了的無奈。更有車主用不少膠布貼滿了車身，表現了正確的「受傷就要貼膠布」的良好訊息。也有車主在車身上寫上「DEER」，並用箭嘴指著凹陷位，說明車子被鹿撞壞了，相當有趣。

其實一些刮痕、凹陷雖然很影響外觀，但為了這些小傷害而浪費一大筆金錢，不如像以上車主般，用小創意裝飾車子，可能帶來更好效果，因禍得福呢！