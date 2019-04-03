你要幾多錢先唔肯玩facebook？　美國學術研究「買起」你個AC

多少錢才可以令你放棄facebook？美國一個研究探討了這個問題，得出的結果竟然非常有趣。

隨著網絡的發達，大量如Facebook、instagram等社交媒體充斥生活，大家也愈來愈離不開它們，更有人有成癮的徵狀。近日有美國研究，到底要多少錢，才會令一個人放棄他正在使用的社交媒體？

大家的生活都離不開社交媒體。（網上圖片）

美國凱尼恩學院（Kenyon College）學者Jay R. Corrigan，以及其他學者，以付費退出的方式作調查，即是用錢「買起」他們使用facebook的時間。第一組參加的122名大學生，如果要他們停用facebook一小時、一天、三天,以及一星期的話，他們的出價平均是1.84美元、6.01美元、15.73美元，以及38.83美元。

多少錢才會令你放棄facebook？（網上圖片）

而第二組參加者就玩得更盡，要求他們在可被監察的情況下，放棄facebook一整年，分別有兩批參加者。第一批是133個大學生，另一批是138名成年人，計算出來的結果是，如果要大學生一年不用facebook的話，他們的開價是2076美元，成年人的話就只要1139美元，最極端的例子，有41個學生表示不會放棄facebook，亦有兩名參加者開價超過5萬美元。

不同參加者的「開價」。（PLOS ONE）

第三組參加者沿用第二組的玩法，不過參加者來自網上招募，而且不可監察，得出的平均結果是1921美元。

簡單一點來說，綜合三組樣本，要超過1000美元才可以令一個人放棄使用facebook一年，換句說話，facebook在他們心中的價，起碼值1000美元。以2018年底美國超過兩億用戶計算，facebook的的年度價值足足有超過2000億美元。

如果用FACEBOOK可以賣錢的話，我應該已經發達。（網上圖片）

Corrigan分析，很多人依賴facebook工作、建立人脈，在這當中也是有其價值的，因此要較高價才願意交出facebook的使用權。雖然facebook不時受到私隱問題困擾，但用戶仍不願放棄，如果一年收費1000美元的話，將會比facebook上市更賺錢。

如果是你的話，多少錢才會令你願意放棄facebook呢？