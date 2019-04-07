少女花1500萬円整形　因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸　

近年日本社交網絡上，出現不少於公開宣佈或承認整容的現象。不少女生打著「整容不可恥」、「積極面向自己人生」的旗號，分享自己整容歷程及心得。 近期繼有村架純姐姐 有村藍里後，又有一位網絡紅人因公開整容而成為熱話。

Ikiri小姐大方於網上公開自己整容歷程。（いきりちゃん）（Twitter@ikirichan）

5年花1500萬円整形



Ikiri（いきりちゃん）是日本一位網絡紅人，今年21歲，於Twitter擁有4萬多粉絲，經常分享自己的整容過程及心得。



因為有村藍里效應，Ikiri小姐近日不斷獲邀媒體訪問，得知她原來自16歲起就開始整容，至今已花了超過1500萬。

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整容原因



Ikiri接受日媒訪問時表示自小就想整容，小學三年級時發現自己一邊單眼皮，一邊內雙，形成左右不對稱，加上當時從電視看到節目介紹整容，便開始萌生整容念頭。



令她決定要整容的導火線是爸爸的一句話，她表示某時期跟家人關係很惡劣，爸爸曾對她說「你的樣子會為他人帶來不幸」，深深的刺傷了她的心，於是下定決心整容。

全身上下經過整形後的Ikiri小姐身材非常好。（Twitter@ikirichan）

因整容與家人改善關係



Ikiri小姐一直瞞著家人整容，直到1年前偷偷到韓國進行臉部輪廓手術（輪廓三點），由於需要全身麻醉加切割顎骨，令她十分害怕自己再也醒不來，甚至事先已寫好遺囑。之後一想到可能再也見不到家人，便決定向家人坦白，表示自己即將接受大型整容手術。



幸好最後手術成功，家人每天的慰問亦令她十分感動，關係亦因此得到改善。現在再做輪廓手術後，家人會貼心照顧她起居，還替她烹調流質食物。

輪廓手術後第2日，Ikiri小姐的臉腫得十分厲害。（Twitter@ikirichan）

網上大方分享整容過程及心得



Ikiri小姐曾是一名陪酒小姐，不過最近已辭職並轉職成KOL，除了於Twitter外，還開設了Instagram及YouTube頻道，分享更多整容歷程及心得。



除了臉部整容外，Ikiri小姐還進行過抽脂手術，再注射到乳房內。

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