自稱500人斬　日本肉食系美少女　示範進擊6招倒追男生

近日日本一位18歲少女於網路電視節目自爆性經驗人數超過500人，並分享6招俘虜男生芳心的祕技。

Ayaka表示自己的性經驗人數超過500人。右方是她現任男友Shin。 （節目截圖）

18歲肉食系「老江湖」



日本一位叫作Ayaka（アヤカ）的18歲少女日前出席網路電視台Abema TV節目《僕たち…つきあってます！》，分享令人咋舌的情史。



Ayaka表示自己的「第一次」是13歲時發生的，其後5年內已達成「500人斬」的成就，可算是年紀輕輕的「老江湖」！

Ayaka與男友分享超驚人的交往過程。（節目截圖）

由相識到交往只花6小時



Ayaka表示與現任男友由相識到交往只花了6小時：於演唱會遇上現任男友並主動搭訕；看完演唱會後一起吃飯再順便上酒店；最後當晚就一起了......



不過，在二人交往的9個月內，Ayaka期間也不斷出軌，試過「1腳踏12船」，甚至一天內分別與4位男生發生關係... 究竟是甚麼原因驅使男友堅持到現在的呢？

Ayaka表示1腳踏12船時，曾試過一天跟4位男生啪啪啪。（節目截圖）

6招祕技俘虜男生



究竟Ayaka是怎樣5年內達成500人斬的呢？ 她十分大方地於節目分享釣男心得，在聯誼會上示範如何用6招祕技就迷得男生神魂癲倒。



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先不論這6招是否有效，但只有18歲就達成500人斬也太厲害了吧...