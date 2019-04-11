日爸伴兒子征戰多年　珍藏31張稀有Pokemon卡　竟總值超過700萬円

開罐
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Pokemon一直陪伴一眾90後成長，推出過不同形式的商品，除電子遊戲、動畫外，亦有推出一系列對戰型卡片，至今仍十分受歡迎，當中絕版的卡片亦價值不菲。

相信不少人都有接觸過Pokemon卡片吧！（節目截圖）

日爸陪伴兒子征戰

Pokemon卡片於1996年10月正式推出市場，能讓人感受收集精靈卡片及對戰的樂趣，隨即大受全世界歡迎，亦舉辦不同大大小小的比賽，當中也有推出限定卡片作為比賽獎品。

日本一位爸爸 高橋義治先生與兒子都十分喜愛玩Pokemon卡片，20年前開始陪伴兒子參加各項比賽，當中亦包括親子比賽，並獲得不少限量絕版卡片。

爸爸陪同兒子征戰多年，珍藏31張限量卡片。（節目截圖）

31張卡片總值超過700萬円

高橋先生近日出席東京電視台節目《開運！なんでも鑑定団》，委託專家鑑定珍藏多年的31張絕版Pokemon卡片。

高橋先生本人估價約值120萬日元，但經專家一番鑑定後，得出的金額竟高達768萬5千日元（約54.2萬港幣），當中最貴的是限量版袋獸，1張就已價值120萬日元（約8.5萬港幣），嚇呆在場一眾嘉賓。

點擊圖片觀看專家分析及卡片價錢

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看到這些舊版Pokemon卡，回憶都不斷湧出來了！大家還有沒有珍藏著Pokemon卡片呢？不妨留言分享一下吧！

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