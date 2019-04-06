【女校男生】全校只得他1位男生　少年苦訴：8成時間都孤單一人

開罐
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於2015年4月，日本山形縣一間女子高中迎來第一位男生入學，曾經成為全城熱話。能被一眾日本女高中包圍著，讓天下男生羨慕不已。

事隔數年，究竟當年這位男生的校園生活是否如動漫一樣「開後宮」呢？

丸山同學入學時，全級有160人，只有自己1個是男生。（節目截圖）

由傳統女子高中變男女校

位於山形縣的鶴岡北高等學校，創校於1897年，專門開設提高女子接受教育的機會，因此百餘年來只取錄學生。於2015年轉換男女校，最終迎來第一位，也是該屆唯一一位男生，令該位男生頓時成為全校焦點。

當年主角 丸山大輔同學已19歲，是一名大學生。（節目截圖）

孤獨的校園生活？！

近日日本東京電視台節目《ありえへん∞世界》拜訪當年事件主角 丸山大輔同學，了解他於這夢幻般的高中生活裡有甚麼得著。 

沒想到原來現實十分殘酷，不但沒能與女生交往，更有8成的校園生活是孤身一人渡過。

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倘若丸山同學是一名帥哥的話，結局又會否相同呢？

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