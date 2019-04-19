中大女學生練少林功夫13年　升級教練教基層小朋友傳承武藝

一個看似柔弱斯文的女生，原來已習武超過13年？現為中大經濟系4年級學生的可兒，有著另一個厲害的身分──「少林武功教練」！

可兒手拿兵器時威風凜凜！（吳嘉俊攝）

我人生有一半時間都同武術一齊。 中大Year4學生 陳可兒

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可兒僅22歲，已是德志國術會的大師姐。嬌滴滴的身軀下，竟然藏著13年的武術功力，在比賽中舞刀弄劍絕對難不倒她，更於2013年獲公開賽全港冠軍。看似將兵器輕鬆玩弄於手中，其實經過無數的訓練及挫折，而達至現時的武術成就，所謂技巧其實只有二字：堅持。

德志國術會的大師兄Joshua（左）指，遇上可兒之後，才發覺女生在武術上可以比男生更出色。（吳嘉俊攝）

體力比不上男生

可兒指，從一開始習武，就已經發現女生有先天的劣勢：「體能和力量都比不上男生。」出拳要有力、翻筋斗要有體力，作為女生的可兒在一班師兄弟之中，很明顯地落後。「有些拳法例如『地螳螂』，有側手翻又要碌地，實在十分吃力。男生只要練一個月，我要花上兩三個月。」

鐵扇看似輕鬆，其實也十分需要體力。（吳家俊攝）

除了拳法，由於肌肉力量不足，運用兵器例如槍、大刀、鐵扇等亦是可兒覺得困難的地方。《開罐Opener》女記者親身試過拿起真刀及鐵扇，光是拿起就已經夠吃力，難以想像以此揮舞。

Joshua指可兒是令他改觀的人。（吳家俊攝）

大師兄Joshua指，看著可兒每天都練武，進步神速，力量、速度都追得上男生，在參加團體賽事的時候，更加可以跳得跟男生一樣高！

如果覺得難就唔做，咁就無嘢可以繼續學。 中大Year4學生 陳可兒

（吳嘉俊攝）

成為教練 最開心見到小朋友有改變

可兒現時除了是德志國術會的大師姐，亦身兼教練身份，於課餘時間教授小朋友習武，傳承武藝。「有小朋友本身無自信，武術令他自信起來，我覺得好有成功感。」除了自己透過武術獲得成功感和自信，可兒亦希望將這種正能量傳遞給小朋友，讓他們的成長中，都可以有讓他們自信的經歷。

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