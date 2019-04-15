【細思極恐】紅爆恐怖漫畫家竟是90後女生　成功靠她的大學學科？

「細思極恐」系列漫畫由內地紅到香港，甚至整個華文網上世界都有人討論。《開罐Opener》透過微訊專訪作者「畫手歌者」，她真身竟是一個90後小姐姐，成功打造「細思極恐」系列，因為她有法學背景。

近日「細思極恐」的短篇漫畫在網上瘋傳，充滿暗黑元素及恐怖細節的漫畫，令網民紛紛化身鍵盤柯南，甚至將畫面調光、放大，拆解作品內容和謎底。漫畫的作者「畫手歌者」接受《開罐Opener》訪問時，感謝香港的讀者支持，更透露原來當初只打算畫一期。

畫手歌者的真身是高顏值90後女生。（微信@畫手歌者）

畫出令人細思極恐作品的作者，原來是一個90後小姐姐，畫畫只是興趣，正職是一個普通的上班族。她從高中開始畫畫，多數是畫自己的高中生活，最初的讀者，就是當時的同學們，「他們也給我很多創作熱情」。同學們直到今天也在支持她的創作，更不時要求她解釋細思極恐系列的內容。

畫手歌者表示，以前是畫搞笑漫畫的，但人氣一直不高。同時，自己一直是個推理迷，喜歡看各類型的推理小說。2018年6月心血來潮，決定用隱藏推理的方式，把自己思考很久的案件畫了出來，就是一切的起源：《晚餐》。

畫手歌者的作表作：《晚餐》。（微博@畫手歌者）

沒想到無心插柳之下，《晚餐》漫畫爆紅，獲得超高人氣，她就搖身一變，變成推理漫畫作家。她透露，本來作品只畫了一期，也只打算畫一期，「後來讀者要求我繼續畫，說想看，就變成連載……」

我爸爸也是我的讀者。現在他說話的口頭禪都變成，某事情怎麼會這樣，真是細思極恐...

不過每星期更新對於她來說，亦不是一件輕鬆的事，坦言創作這個系列比較燒腦，也經常為了劇情苦苦思索。讀者要做的，是推理故事內容，而她要做的，是要推演一次讀者的推理過程，「不能太難，不能太容易，需要把握讀者心理呢，有點像推理遊戲」。

連花盆的位置、牆上的掛件，也是線索之一。（微信@畫手歌者）

畫手歌者不少作品，都有反映一些社會議題，或者改編自真實案件，例如《晚餐》、《期待》、《小雪》等。對於作品的創作靈感，她表示自在大學修了素描相關的課程，也選修了法學專業，因此日常會接觸到各種案件，也成了靈感的來源。

《小雪》由真實案例改編，看完令人心塞不已。（微信@畫手歌者）

雖然系列反應大好，不過她暫時未有全職畫漫畫的打算，「漫畫是我的熱情所在，如果是業餘愛好，熱情就會長久。如果變成工作，就會減少樂趣了。」

畫手歌者在定期在微博、微信公眾號更新作品，以及給出上一期的提示，大家喜歡的話記得關注，支持支持喔。

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