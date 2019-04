無犯法但有罪惡感！　網民熱數6件合法心虛事　瘋狂試食、唔買旗

有沒有試過這樣的經歷:明明自己沒做錯任何事,但卻心虛超有罪惡感。 有外國網民在討論區發文,問問大家有甚麼事是絕對合法,但做起來卻覺得心虛似是犯了事。(What is something perfectly legal that feels illegal?)

有外國網民在Reddit發文,問問大家有甚麼事是絕對合法,但做起來卻覺得心虛似是犯了事。(What is something perfectly legal that feels illegal?) 帖文引來不少網民留言,紛紛列舉自己做過的「心虛事」。下列6項你又有沒有共鳴?

1. 在時裝店買完衫後退貨



不少時裝店提供退貨服務,如若顧客購買後覺得不合適,能於指定日子裡將服飾退還。有時衝動消費後,拿著大包小包回家,思前想後幾天發現還是覺得買不過,便厚著面皮提著大袋子將衣飾退還。在收銀處與職員對望的瞬間,完全覺得自己做了壞事。不過眼見不少朋友,視退貨為常態,這種不必要的罪惡感,真的習慣就好了。

2. 試過實物後才網購



現在是網購時代,網上購物簡直是家常便飯。不過網購中伏與網購經驗,絕對是成正比!有不少精明的買家會到實體店,親手摸過試過實物才網購。不過可能是內心小劇場作崇,總覺得踏入店舖的一剎,店員會用不屑的目光打量著自己。可能是因為這樣做的人太多了吧,店員可能已經見怪不怪。

3. 瘋狂試食 / 取免費樣品



同樣是人性的考驗。走進大型化妝品店及超市,都會遇到熱情向你派發免費試食/試用品的銷售姐姐,見到他們盛意拳拳,總不能讓他們失望吧!但是甚麼都沒有買,便拿著「戰利品」走出商舖大門,總有種去打劫的感覺。

4. 不讓座、不買旗



總有需要關愛的時候。就算只是坐在普通座位,(關愛座還是留給有需要的人吧),都覺得要起身讓座給其他乘客,在交通工具安穩的坐著,總是有種心虛的感覺。另一種罪惡感,就是與賣旗的義工四目交投,但沒有停下買旗。不買旗的原因有很多,可能是因為見受惠機構不明,但儘管有說服自己的理由,但和義工對視的一瞬間,總有種罪疚感。

5. 在警察身邊經過



明明沒做錯事,但在警察身邊經過總感到莫名的心虛。尤其駕駛時,在後鏡見到警車,總會刻意的減慢車速,特別遵守交通規則。雖然平時已經非常遵守法規,但見到警察叔叔還是戰戰兢兢。

6. 對男/女朋友唔住



你懂的,情侶之間做錯事,儘管不必坐牢但後果總令你生不如死。講大話、忘記紀念日、說了晚安但瞞著對方打機…每一項都合情合理合法,但瞞著對方總有點良心不安。不過談戀愛你情我願,無人拿著槍指著頭逼你失去自由。還是單身萬歲!



