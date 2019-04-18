【星座】討厭社交的星座Top5　雙子座愛獨遊？水瓶座要如何相處？

總是有些人你覺得難以相處？這個莊員為何總是不來Re-U？先別怪他！其實有些人是與生俱來就是討厭社交，他也控制不到自己啊！外國就有分析指，原來這幾個星座是天生就喜歡獨自一人！

（《我獨自生活》截圖）

【第五位】處女座－享受自己規劃好的生活

處女座毫不介意過一成不變的生活，實際上，他們更希望可以按照自己的計劃一成不變地生活。突如其來的約會可能會破壞他的計劃，所以對於社交活動，除非是極具意義，否則他都是可免則免。

只要在家，做甚麼都開心！（《螢之光》劇照）

【第四位】巨蟹座－家才是唯一的歸宿

出名愛家如命的巨蟹座，並不稱得上「討厭社交」，但他們更熱愛躺在家，只有在家才感受到踏實。巨蟹座並不是懶，他們可以在家東忙西忙，自己做蛋糕給自己吃、躺著追劇、佈置家裡，內心都會感到踏實富足，但就是不喜歡外出。

一個人最自在！（《鬼怪－孤獨又燦爛的神》劇照）

【第三位】雙子座－一個人更自在

如果你想邀約雙子外出，他們會花上很多時間去考慮，但多數最後的答覆都是：「不了。」別再怪他們常常甩你底，其實他們真的是經過深思熟慮之後，仍然覺得自己一個人更好。雙子們熱愛外出，熱愛活動，但只是一切的活動都比較喜歡一個人去做，靜靜享受屬於自己的人生。

只要價值觀相似，雙魚也是熱愛social的人啊！（《壞蛋獎門人2》劇照）

【第二位】雙魚座－只與啱Key的人玩

雙魚其實不怕與人相處，甚至很喜歡外出，不過只限於對方是擁有相同價值觀的人。他們害怕與人磨合，最希望有一拍即合的朋友，只要一個眼神就可以確認心意。久而久之，雙魚就只和「啱Key」的人相處，其他人一概疏遠，造成「討厭社交」的錯覺。

「又要Social咁無聊？」（《來自星星的你》劇照）

【第一位】水瓶座－覺得社交很無聊

對於水瓶來說，社交活動上看大家虛偽地交換資訊，讓他們覺得很無聊。所以他們對於社交場合可避則避。若真的硬要他參加，他亦會將壞心情寫在臉上，結果全個聚會的人都會渾身不自在，你甚至會希望他從來沒有來過。不過只要水瓶覺得你「有趣」，他是很樂意陪你玩的！

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