韓男疑不滿人工被拖欠　放火燒屋斬殺5鄰居　包括12歲女童

韓國日前發生了一宗恐怖殺人案！事發於4月17日凌晨4點半，韓國慶南晉州市一幢大廈發生火警，居民走避期間，一名男子拿刀亂斬，造成5死4傷。 據韓國警方的說法，該名男子疑因人工被拖欠，而斬殺無辜鄰居發洩。

40歲的疑兇（news1圖片）

事件發生於4月17日韓國時間凌晨4點半，一幢位於慶南晉州市的住宅大廈發生火警。在居民走避期間，一名姓安、42歲的男子，於4樓樓梯拿刀向鄰居亂斬，造成5人死亡，另外2人重傷、4人輕傷、以及7人吸入濃煙不適。他涉嫌放火燒屋、及以兇器殺害他人。根據韓國警方的說法，疑兇起初表示「有人想害我，我是為了保護自己才這樣」，但其後，他承認自己是因為不滿人工被拖欠，感到不滿而向鄰居發洩。

疑兇住的單位被燒焦（news1圖片）

母親為女擋刀

死者包括一名年僅12歲的女童以及其65歲的祖母。根據韓國《中央日報》報道，女童和家人得知發生火警後，原本正在從4樓的住所往下逃生，但途中卻看到疑兇正在拿刀亂揮。疑兇看見這一家人後，先向最年幼的女童下手。女童41歲的母親看見女兒被斬後，馬上衝前替女兒擋著，她的肋骨被剌傷，受了重傷。而女童被當場證實死亡。這個家庭原本有6個人，其中兩人死亡，女童母親及女童21歲的表姐受重傷仍在治療。

根據大廈居民的說法，在悲劇發生大約半個月前，警察曾經因為疑兇與鄰居之間發生衝突而出動。當時居民和大廈管理所報警，指疑兇經常要脅他們。不過因為當時疑兇沒有確實做出甚麼行為，警方也沒有做出特別的措施便離開了。一名姓姜的居民接受傳媒訪問時表示：「如果當時警察能更積極地應對，可能可以阻止這件這麼可怕的事發生。」而警方其後亦表示，今年內確實接收過7宗關於疑兇的舉報，而其中5宗都是來自大廈居民。

疑兇（news1圖片）

根據韓國《中央日報》報道，疑兇在犯案前一個月便開始奇怪的行動。從一個月前拍的閉路電視畫面所看見，一名女學生原本正在按密碼準備回家，但她看了一看走廊盡頭的方向後，卻像逃難一樣著急地進了家門。

《東亞日報》片段

不久後，疑兇便出現，站在學生家門前不斷按門鐘。不過學生並沒有開門給他，而疑兇則在走廊不斷徘徊。這名女學生同樣是此事件中其中一名死者。

《東亞日報》片段

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁