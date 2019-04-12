老闆不分晝夜狂發300條短訊　職員：就像24小時都在工作一樣

作為打工仔，最怕就是收到老闆的短訊吧！最近，一班韓國的打工仔上節目《大國民talk show》訴苦，指老闆每天狂send幾百條短訊給他們，簡直就像24小時無間斷工作一樣！

就算已經是晚上12點，老闆也不會放過員工（《大國民talk show》片段截圖）

4月1日播出的節目《大國民talk show》中，播出一名於製作乾魚公司工作的員工的故事。該名員工是公司的「本部長」（類似經理），他指全公司大約有40人，而當中有17人都被加進了一個聊天室群組，包括他和老闆。本部長指，老闆無時無刻都會瘋狂在群組裡發短訊，每天大約2百至3百條。這種情況不只是在平日發生，就連週末、甚至假日也是一樣。雖然本部長曾經叫過老闆退出群組，但老闆之後叫年紀最小的員工再邀請他進群，雖然曾答應不會再煩大家，但結果亦是一樣。

本部長坦言，就算說不想管，最後也不能不管，因為始終是老闆。（《大國民talk show》片段截圖）

老闆聽到員工這樣說，表示其實十分理解他的苦惱，但多次強調「我只是在做我該做的事」。他認為，如果作為老闆也不積極工作，那麼下面的員工就不會被帶動起來。主持人問他為甚麼不在上班的時候才將意見一次過提出，但他竟然說：「到時候我都已經忘記了。」除此之外，他又表示，其實員工不需要立即閱讀他的訊息。不過本部長卻爆料說：「如果不回覆，老闆會打電話來。」對此，老闆解釋說，打電話只求確認他們明不明白。

老闆：「我繼續發我的短訊，你不需要閱讀。」（《大國民talk show》片段截圖）

本部長的妻子亦現身說法。她表示，因為老闆，她和丈夫已經吵過很多次架。「孩子參加比賽時，他和老闆談了3小時電話，導致無法觀看比賽；一家人去旅行時，只剩下我一個在烤肉，他就和老闆熟3、4個小時電話；週末的時候，我們一家人駕車外出，他和老闆通話時，如果孩子們在吵鬧，他會變得非常敏感，叫孩子們閉嘴。這些慢慢就演變成我們吵架的來源。」

本部長妻子感到十分委屈（《大國民talk show》片段截圖）

其實老闆是一名非常愛員工的人，但只是過份著緊公司的業務。所以本部長希望，老闆能信任員工多一點，放下心頭大石。而老闆亦於節目上承諾，不會在於週末及假期發短訊給大家，亦不會透過短訊發洩個人的感情。