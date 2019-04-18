日網民票選Top10漫畫改編電影　交響情人夢位列第二　榜首是...

不少電影都是由著名漫畫作品改編，例如《銀魂》、《浪客劍心》等。最近就有日本網民投票，選出最成功的改編電影，看看你的心水有沒有上榜吧！

真人版電影總是令人又愛又恨，一來是好奇心態，想看看真人版的作品是如何，另一方面又怕作品會被破壞，外國翻拍的《龍珠》、日本的《鋼之煉金術師》真人版等，都被視為作品的黑歷史。不過亦有不少真人版的作品大獲好評，一起來看看日本網民眼中，最成功的10部作品吧！

真人版的漫畫改編電影要成功一點都不容易。（《交響情人夢》劇照）

【10】NANA－ナナ－（NANA：世上的另一個我）

當年風靡日本年輕的作品，原來是歌手，女主角之一的中島美嘉，更憑此劇得到當年藍絲帶賞的最佳女主角和最佳新人提名，並最終獲得最佳新人獎，主題曲《Glamorous Sky》，亦成為其代表作之一，是演唱會的必唱歌。

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【9】ROOKIES-卒業-

承襲電視劇而拍攝的電影作品，以棒球為核心的高中生熱血故事，勾起不少日本觀眾的回憶。電視劇片尾曲《奇蹟》、電影主題曲《遙か》，都是由人氣組合GReeeeN負責，更成為暢銷單曲。

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【8】ALWAYS 三丁目の夕日シリーズ（三丁目之黃昏）

這個系列一共有三部，分別為《三丁目之黃昏》、《續·三丁目之黃昏》，以及《三丁目的夕陽之1964》（內地譯名）。故事以1958年的日本東京都下町為背景，描述夕日町三丁目的普通百姓的日常生活，寫實而貼地的劇情，令電影成為經典，以當時的演員陣容來看，吉岡秀隆、堤真一、藥師丸博子、小雪、堀北真希、三浦友和，今天可以說是非常豪華了。

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【7】銀魂シリーズ（銀魂）

以無下限的惡搞，以及極盡諷刺的銀魂，對大家來說一定不會陌生，當初開拍電影系列時，更被質疑能否忠實呈現著作，不過在小栗旬、菅田將暉、橋本環奈等演員，不顧形象的犧牲之下，大獲好評，更不時有網民幻想，一些黐線的情節會如何用真人呈現。

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【6】翔んで埼玉（飛翔吧埼玉）

一部搞笑喜劇，不過找來了日本男神之一GACKT來當男主角，令電影的中二程度急升，喜感更上一層樓。故事以架空的日本為背景，東京都是水準最高的地區，在旁邊的埼玉縣有如荒蠻之地，在東京和埼玉之間更有關卡，埼玉縣民要通行證才能去東京，但電影中更有不少跟現實扣連的梗，令人看得非常過癮。

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【5】DEATH NOTEシリーズ（死亡筆記）

《死亡筆記》系列不論是漫畫、動畫還是電影都是話題之作，電影版最令人印象深刻的，要數松山研一的L，甚至可以說是神還原，當年飾演彌海砂的戶田惠梨香，更是她的顏值巔峰時期。

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【4】海猿シリーズ（海猿）

《海猿》系列電影一共四部，圍繞在本是新人的仙崎大輔，在經歷重重阻隔，和考驗而成長的故事，首部電影2004年上映，票房高達17億日元。故事中的海上救難隊更人氣高企。

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【3】るろうに剣心シリーズ（浪客劍心）

《浪客劍心》系列，原著漫畫已經是經典之作，動畫亦有不可動搖的地位，挑戰如此王道的作品，一開始令人非常擔心，不過事實證明，三部電影作品都大獲好評。第一部《浪客劍心》票房更勝同期《復仇者聯盟》，要知道當時《浪客劍心》上映的銀幕數量只有《復仇者聯盟》的一半，可見電影的魅力。

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【2】のだめカンタービレ 最終楽章 前編・後編（交響情人夢）

《交響情人夢》大家一定不會陌生，漫畫、動畫、電視劇都大獲成功，當中電影劇更被喻為日本史上最成功的改編，電影承襲電視劇的人氣，也一舉獲得成功，上野樹里的野田妹、玉木宏的千秋學長，他們形象已近乎不可超越。

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【1】テルマエ・ロマエシリーズ（羅馬浴場）

《羅馬浴場》是日本女性漫畫家山崎麻里（ヤマザキマリ）的作品，獲得由書店店員選出的2010年度「漫畫大獎」、「第14屆手塚治虫文化獎短篇獎」，2011年度「《這本漫畫真厲害！》少年漫畫第2名」，以及2011年度「全國書店店員選出的推薦漫畫第3名」，可知來頭有多大，不過電影版更令人驚喜的是，由美男子阿部寬主演，劇中的「福利」場面已經值回票價，加上電影本身也非常出色，成為網民心中最成功的作品。

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