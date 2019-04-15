【爆笑】日本網民發起暗黑料理大賽　煮到爆炸著火樣樣齊

撰文：周悠
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相信不少人都試過滿懷大志想大展廚藝，最後卻弄到一團糟吧！看到自己的心血變成暗黑料理，真是「做的傷心，吃的流淚」啊！
近日日本網民開展了暗黑料理大賽，分享自己得意「傑作」，比拼誰才是暗黑料理界的王者。
這比卡超真的十分嚇人...（Twitter@hanahina53）
近日Twitter興起暗黑料理比賽Tag（#お料理ヘタクソ選手権），不少日本網民紛紛搬出以往傑作，力爭地獄廚神寶座！
除了將可愛的卡通人物變成怪獸外，亦有不少著火或爆炸的作品，驚世廚藝教人汗顏！
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除了相片外，也有網民分享影片，如下方泥膠般的咖哩。
カレーです#お料理ヘタクソ選手権 pic.twitter.com/NMHtgiopfB— えふちき🍗青海Bク42a (@fchiki_hipumai) 2019年4月13日
沒想到民間竟藏著這麼多暗黑料理高手，真教人佩服佩服！不過，希望曾鬧得著火爆炸的朋友們做飯前要先好好做足功課，畢竟生命誠可貴啊！
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