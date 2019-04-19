5首最經典幪面超人中文版主題曲　網民認為最有深度的是...

幪面超人的經典主題曲，大家一定聽過不少，小時候看的是中文配音，由於主題曲更加耳熟能詳，今天就為大家盤點5首經典中文版主題曲。

有網民在連登發文，討論幪面超人的經典主題曲，不少網民都指出，雖然日文版本很好聽，而且比較原汁原味，不過陪著我們長大的中文版，這些主題曲就更有味道了。

小編私心最喜歡的的龍騎。（網上圖片）

【最經典】古迦

說是最經曲我相信大家都不會有異議。亞視最成功的外購特攝片之一，當年仍未興起上網追日劇，每個星期就守在電視機前，等待播出新一集的古迦，由張崇基演唱，短短一分鐘左右的歌曲，一句「灰銀色腰帶」已經深深印在大家的腦袋之中。

【被低估】劍

說起幪面超人主題曲，劍的主題曲不會是第一首被提起的歌，但只要一提起，就會立即識唱。主唱是林峯，是他少數的兒童向的作品（另一首是數碼暴龍03的主題曲），歌曲是取日本原曲重新填詞，意思更符合作品內容，「隨隨被翻 逐張牌細看」配合以撲克牌為主題的作品。

【最常用】555

歌曲開首比較意味不明的一句「世界大戰抹黑宇宙了 Can you feel?﻿」，成為網絡上的常用語。由郭晉安演唱，555在2005年10月播出，同期還有他的新劇《阿旺新傳》，因此不少朋友總會「形住形住有陣阿旺味」，令555在劇情以外，有一個更特別的討論點。（Btw，看中文版的時候，以為劇中的怪人叫「聰明使徒」，原來是叫「操冥使徒」）

【超越原唱？】W

近年來少數受到廣大網民歡迎的中文版主題曲，更有人指不論歌詞還是否主唱的唱功，都無限接近原唱，甚至已經超越原唱。主唱是譚嘉儀及馮允謙，不少網民指出，譚嘉儀的聲音跟歌曲非常夾，支撐起整首歌。填詞的鄭櫻綸為不少動畫歌、特攝片填詞上面提過的「劍」、「555」亦是他的作品，有網友直言「呢首打後D已經冇rider粵語歌係咁好聽...﻿」

【最有深度】龍騎

不知道找師兄劉浩龍來演唱的原因是甚麼，不過這首歌，以及作品的內容都跟他出奇地夾。龍騎是史上死得最多蒙面超人的作品，基本上每一個變過身的人都會死亡，主要的角色都是悲劇英雄，跟師兄的印象不謀而合，而且中文版的歌詞，例如「那管出去太艱險 讓我一試」、「能承受 我沒有事」聽上去非常正面，不過一句「和平地戴面具 歡呼聲撐下去」，令不少網民心有戚戚焉，「熱血得來好sad」，這首歌是填詞人王仲傑的第一首作品，將悲劇元素加入主題曲，網民大讚「寫詞果個有吉士」。

【最易唱又最難唱】？？？

又怎可以少得了這首呢？

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