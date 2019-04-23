拍拖5年談婚論嫁驚覺男友出軌！專家教路5招拆彈

近期的明星出軌風波，鬧得滿城風雨。看似離地如電影情節的情況，其實可能就在身邊發生。

近期的明星出軌風波，鬧得滿城風雨。看似離地如電影情節的情況，其實可能就在身邊發生。外國偷情網站 Ashley Madison，曾於2018年以問卷形式調查逾2,000名會員，其中54%受訪者指不想離開自己伴侶，只想尋求短暫的歡愉和刺激；48%受訪者指，他們從外遇中獲得的情感慰藉較另一半多。



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面對男友出軌心中仍有刺



Speed Dating FEVER 負責人 Frankie Wong指，曾處理過一位女生男友出軌的求助個案。Mandy (化名) 有一位拍拖近5年的男友，兩人已到談婚論嫁的階段。惟男友稱工作愈來愈忙，二人見面亦漸少。 有次臨近節日，友人告知Mandy，在街上看見其男友拖著別的女生，但當日男友對Mandy表示是工作日未能見面，於是Mandy便致電男友大興問罪。在多番逼問之下男友坦白招認。



Frankie指，雖然雙方最後都決定仍在一起，但彼此的互信已降低。「之後一齊都好，嗌交多咗；雙方心有芥蒂；女方亦比較敏感，只要幾個鐘搵唔到男仔就會好緊張」。Frankie續指，女生最後都覺得「心入面有條刺，唔可以過世」，便決定分開。



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