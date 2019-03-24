【脫單攻略】韓國菜、漢堡包都出事？7類初次約會應該避免食物

初次約會時總是戰戰兢兢，滿心都想著如何可以在第一次約會留下好印象，不管打扮得多美麗，但最容易出洋相的，其實是晚餐的選擇！《開罐 Opener》為你整理出7個初次約會最好避開的食物，讓你不再在約會出洋相！

（pancakeimola@instagram）

【1】漢堡包

漢堡包的確是以兩塊麵包夾住餡料，每當咬下去的時候，就會擠壓到入面厚厚的餡料，然後餡料就會從後方擠出，全手沾滿醬汁，令人十分狼狽，儀態盡失呢！

（babydinata@instagram）

【2】蟹、龍蝦

除非你是剝蟹的高手，不然在晚餐的時候蟹和龍蝦絕對不是好的決定。試想想，首先你得用上雙手用力掰開，為了吃到殼裡面的肉，更要面容扭曲地啃咬，第一印象就這樣，你甘心嗎？

（《一起吃飯吧》劇照）

【3】韓國菜

雖然韓風吹得正盛，但其實初次約會吃韓國菜都很危險！韓國菜一定少不得泡菜，而且幾乎每道菜都用上辣椒粉，一顆一顆的辣椒粉超容易黏在牙齒邊緣及牙縫，笑的話，牙齒上一點一點橙色的辣椒粉多礙眼！

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（資料圖片）

【4】打邊爐

打邊爐的話，鍋子裡面不斷湧出的蒸氣吹向面部，很容易就會臉泛油光變成大油田，女生好不容易化好的妝就溶光光了，超尷尬！

（akl_w_shereb@instagram）

【5】豆類、薯仔、蕃薯

吃完這幾類東西很容易會想放屁，明明一直都很順利，但在約會鄰近尾聲時竟然來個臭屁，真是丟臉到不行啊！

（in_the_april_kitchen@instagram）

【6】雞翼、豬手、雞翼尖

任何要啃骨頭的東西，在吃的時候都會變得面目猙獰，務求把肉吃光光，會令你十分狼狽。

（jolnanlojj@instagram）

【7】芝麻糊、紫米露

終極Boss出現了，初次約會如果聊得很開心，還想去吃個糖水的話，最應該避開的食物就是芝麻糊和紫米露！吃完之後，一說話就會看見牙縫之間通通變成黑色，或是黏著紫米的皮，根據小編的經驗，就算猛喝水也是沖不走的！光是想想都覺得尷尬啊！

（waiwai_24@instagram）

看到這裡的你一定會問，那初次約會還想要保留優雅的形象，到底該吃甚麼好？使用刪除法之後，發現原來港女喜歡吃日本菜也不是沒有原因的啊！預算不多的可以吃日式丼飯，預算比較多的可以吃壽司，通常環境都很適合談天，算是比較安全的選擇！不過如果是適合的人，形象甚麼的到後來還是會消失殆盡的啦！



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