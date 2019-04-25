女朋友總是不滿意？白羊座、天蠍座　越嫌棄就越愛你的星座女Top4

女朋友總是嫌三嫌四，令你懷疑她是不是已經不愛你？先別下定論！《星座屋》整理出4大口不對心的星座女，嘴上越是嫌棄你，其實代表她們越愛你！

雙魚座對熟悉的人會比較狠毒。（《春嬌救志明》劇照）

【4】源於熟悉 雙魚座

雙魚女通常外表都是偏向呆萌，看起來不會說出嫌棄的說話。當她們愛上一個人的時候，就會死心塌地，並且全心將對方當成最親密的人。對著最親密的人，雙魚的嘴巴可是狠毒得很！所以如果雙魚女對你越多挑剔，就代表你在她心中地位越親密！

天性就是諸多挑剔的處女座。（《金秘書為何那樣》劇照）

【3】天性如此 處女座

要說「挑剔」怎能漏掉處女座！處女座女生是著名的「完美主義者」，當然都希望自己男朋友是完美的化身，所以為了追求完美，她們對男朋友都十分挑剔。不過她們真的不是故意的，只是天性如此，各位男朋友不要亂想太多囉！

千夫所指也不會動搖的天蠍座！（《男朋友》劇照）

【2】只有我可以挑剔他 天蠍座

天蠍女只要認定一個人，就會死心塌地跟下去，在與男友相處時不時會挑剔他，但其實天蠍很愛為自己男友護航，當別人說自己男友壞話，天蠍女也不會動搖，甚至不時會反駁。

白羊座是口硬心軟的代表！（《鬼怪－孤單又燦爛的神》）

【1】就是嘴上逞強 白羊座

白羊女性格就是愛嘴上逞強，看似蠻橫任性，但行動就能證明一切！如果從她們的嘴巴聽到各種嫌棄，聽聽就算了，因為全都不是真心話。只要她們認定你，暗地裡會為你付出所有改變自己，並努力學習情侶間的各種相處之道呢。

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