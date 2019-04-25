女網民發現男友看AV　崩潰問：他心理變態嗎？　留言熱烈討論

有女網友發現男朋友背著她看AV，在網上發文「他是不是心理變態」，引起不少網民熱烈討論，如果你的男朋友看AV，你會不會生氣呢？

近日在外國發生了一宗因AV而起的血案，一位老太太發現丈夫訂閱成人影片頻道，憤而開槍將對方打死，引起不少網民熱烈討論。有網友表示，曾有女友發現男友保持看AV的習慣，崩潰問「他是不是心理變態」。

不少女生都不喜歡男生看AV。（網上圖片）

對於這個「年經」級話題，有網民指出，幾乎每個男生有那個需要，看AV是一個很不錯的發洩渠道，而且女朋友不可能時時在身邊，其實男生很清楚，影片跟現實的分別，心態就如看電影，不會過份沉迷。

可是不少女生都認為，男生看AV就是在意淫其他女生，單身的時候還情有可原，不過有了女朋友之後，就不應該再去看其他女生，更別說意淫以及其他性幻想了，因為那算是精神出軌的一種。

這麼說的話，明日花應該是不少男生的「出軌」對象。（網上圖片）

女網民：再阻止男友他還是會偷偷看

有女網民理解男生看AV的需求，但只要一想到男朋友在看不論樣貌、身材都比自己好的女生，心中總是有一關過不去。但有自稱是過來人的網民表示，讓男友看AV的確會有點吃醋，不過就算你再阻止男友，他還是會偷偷地看，這可以說是男生的本能，更何況有時女生都會看AV。

AV女優椎名空的女粉絲比男生更多。（網上圖片）

不少男生為了避免女友發現自己看AV，男生每次上網之後都會清除瀏覽紀錄，將自己的AV收在電腦深處，或者用無痕式視窗看AV，不過就算再小心，都總會出意外，一旦被女朋友發現看AV之後，是幾乎沒有任何方法可以「拆得掂」。不論是理性分析男人需要，還是聲淚俱下「我只是看看而已，我喜歡的還是你啊」，動之以情、說之以理，都是不可能行得通的。

被發現之後乖乖認衰，似乎是唯一出路。（網上圖片）

其實這個話題沒有分對與錯，只是在於男女雙方的溝通和互相理解，小編朋友的女友，一知道他看AV之後就會大爆哭，光是想想都頭痛啊。你又是怎麼看的呢？留言分享一下吧。

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