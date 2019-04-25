日本迪士尼巧遇千年一遇美少女　網民：激似橋本環奈！

當大家開始習慣了橋本環奈在影視圈的各種演出，那張「千年一遇」的相片好像已經時光飛遠。最近就有日本網民分享了自己在迪士尼上遇見了一位激似橋本環奈的「美少女」。

這張「千年一遇美少女」照片，距今已經有6年。

距離橋本環奈這張令人驚豔的「千年一遇美少女」照片已經有6年的時間，中間日本出現過很多「萬年一遇」、「二萬年一遇」、甚至「一億光年一遇」的美少女。但論人氣、聲勢及地位都不能與橋本環奈相提並論。相信日本國民都正在期待下一個真正的「千年一遇美少女」。

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幸好，新一個「橋本環奈」終於誕生了！有日本網民在Twitter上分享了一張在迪士尼拍得的照片，命為「舞濱之橋本環奈」」（舞濱是東京迪士尼度假區最近的車站）。只見相中「人物」無論是氣質，動作，以至照片的角度都與當初橋本環奈的驚豔照片很相似。到底「她」是誰呢？

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（twitter@OSB__kun）

沒有錯，就是可愛的高飛了！從眼神動作，耳仔擺動的方向及相片的色調，都與那張「千年一遇美少女」照片相當神似！有網民就讚賞與橋本環奈「激似！」，說看到這張照片就「想去舞濱」。也有網民說舞濱的橋本環奈「很可愛」，要多謝「拍照片的人」。也有網民發揮創意，畫出了高飛做出橋本環奈的正方框手勢，與本尊毫無違和感。

說真的，整張照片真的拍得很有感覺。不知道你又滿不滿意這個「千年一遇美少女」呢？

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