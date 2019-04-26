香蕉被朋友綁架　網民哭求「別剝它的皮」　超無聊對話引萬人圍觀

你有沒有一個非常無聊的朋友？外國有網民分享跟朋友的對話，只見他綁架了朋友家的香蕉，然後向對方勒索，而他的朋友更主動配合，上演了一幕「驚心動魄」的救參行動。

如果有一天，你的朋友給你發了一張照片，裡面是被綁起來的一梳香蕉，然後說：「香蕉家族失蹤了幾天，你一定很想知道為什麼吧？準備好800萬美元，午夜之前放到公園的長椅旁，不然你永遠都不會再見到香蕉家族了。」

「綁匪」更發來了自拍照。（mattchimento）

這位惡搞的網民「mattchimento」，在imgur中上傳了一段對話截圖，只見他綁架了朋友的「香蕉家族」，不斷要求對方給贖金，不然就會撕票，而他的朋友亦非常配合，哀求「綁匪」別下殺手，給他多一點時間籌錢，當「綁匪」拿刀作勢欲斬時，更大叫「我的天！」、「不要！」、「你這個混蛋！」

↓↓↓ 按圖看他們原汁原味對話 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

最後一幕真的笑死小編啦，不知道最後其他香蕉有甚麼下場呢？他們光是imgur的截圖，已經有超過11萬人看過，不少網民笑說「實在太無聊了，不過我卻忍不住想笑」有這麼無聊的朋友，生活也挺有樂趣的，你有跟朋友做過甚麼無聊事嗎？留言分享一下吧！

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