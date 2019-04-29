【YouTuber】日本女生因被欺凌決心整容　拍片公開康復歷程爆紅

近期日本一位YouTuber因為公開自己整容後康復過程而爆紅，原來她拍片目的是想以自己作反面教材，勸服觀眾不要走上整容這條不歸路。

整容後的小轟眼大大、臉尖尖。（Twitter@todoroki_sk）

因被欺凌而整容



小轟今年26歲，現時為全職YouTuber，並自稱整容偶像。她自18歲開始整容，割雙眼皮、削骨、抽脂等手術全都做過，手術費總額至今已超過1000萬円 （約70萬港幣）。



近日於TBS電視台節目《ビビット》訪問中，表示自己小時候因樣子醜陋又飽受欺凌，因此決心整容，想改變自己的命運。

點擊圖片觀看整容前後對比

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公開康復歷程爆紅



小轟兩年前正式成為YouTuber，專門分享自己整容後的康復過程。上月發佈一條關於顎骨切割手術康復過程的影片後意外爆紅，該影片至今已約有200萬觀看次數。

小轟的YouTube頻道及其爆紅影片。（整形アイドル轟ちゃん@YouTube）

拍片目的



於節目訪問中，小轟表示成為YouTuber的目的是想勸服觀眾避免整容，認為現今網路充斥太多整容相關影片，但絕大部分只是對比整容前後的分別，容易令人誤以為整容是令人輕易變漂亮的魔法。



因此她想透過拍片讓觀眾知道手術後康復過程十分痛苦，藉以呈現整容真實、痛苦的一面，以自身作反面教材引導大家避免整容。



點擊影片觀看訪問片段

看完小轟的影片後，發覺整容真的超級痛的呢... 果然想要變漂亮，就要付出相應的代價。曾想過整容的讀者，有沒有打消整容的念頭呢？

該爆紅影片

小轟的YouTuber頻道

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