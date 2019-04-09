【有村藍里效應】日本偶像坦承整容上癮　全因變靚後際遇大不同

自從上月有村架純姐姐 有村藍里於網上公開整容後獲得不少網民鼓勵，大讚她十分有勇氣，令不少女生主動「站出來」承認整容，並表示整容令她們重過新生。

因醜樣被欺凌



小鳥遊まゆう是日本偶像組合「世間知らずなお嬢様 」成員，最近於媒體訪問中公開自己曾整容，主因是小時候飽受欺凌，經常被身邊的人嘲笑醜樣。



她更自爆自己未成年就開始整容，至今已進行過6次整形手術，當中包括割雙眼皮、隆鼻、削骨及抽脂等等，合共花了70萬円 （5萬港幣），全都是跟媽媽暫借的。

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整容上癮？



最近小鳥遊小姐於《Abema的ニュースショー》的訪問中表示初次整容後，開始覺得臉上的各種瑕疵很礙眼，很想繼續整下去。



不過本人似乎不抗拒繼續整容，並表示整容大大改變了她的際遇，如順利通過試鏡當偶像、男性朋友的態度截然不同等等，直言：「整容真的很厲害」。



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現今整容技術愈來愈成熟，在外貌至上主義及網絡社交平台興起的情況下，不少女生都期望透過整容改變自己的際遇或吸納粉絲。



不過，整容這種「一去冇回頭」的人生大事，還是該三思而後行，畢竟人的欲望是無窮無盡的，整上癮的個案亦屢見不鮮啊。

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