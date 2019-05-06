日本僧侶重現《你的名字》名場面　網民二創主題曲《禪禪禪世》

開罐
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相信不少人也看過新海誠執導的人氣動畫電影《你的名字》吧！當年電影中有一幕於東京須賀神社樓梯間取景，令該地點馬上變成超熱門的打卡景點。

近日有3位僧侶於Twitter分享他們到當地聖地巡遊時拍下的照片，刻意模仿電影風格之餘，還逗趣地改成「你的宗派」。

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日前3位僧侶於Twitter分享上圖，令一眾網民大讚喜感十足，更特地為他們將《你的名字》主題曲「前前前世」二創成「禪禪禪世」，甚至有網民用心製作成MV。

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3位僧侶其實是Band友？！

其實圖中3位僧侶是Band友，樂團名是坊主バンド（僧侶樂團），同時也是貨真價實的出家人。樂團風格當然是揉合佛經跟搖滾，團內一共有8位成員，除了一般樂器外，他們還會以木魚、佛磬等佛具演奏。（他們的YouTube頻道）

他們亦常於Twitter分享生活點滴

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沒想到僧侶們竟然是Rock友... 說不定有天可以聽到他們親身唱網民改編的「禪禪禪世」呢！

Twitter原文

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