【奇蹟美照】東京迪士尼捕獲超可愛Dancer　網民：超越橋本環奈了

近日有日本網民於Twitter表示在迪士尼看到天使般的Dancer，夢幻程度猶如當年橋本環奈的「奇蹟美照」，令一眾網民表示「戀愛了」。

甚至有網民表示這位美少女已超越橋本環奈。（資料圖片）

該位網民表示有朋友消息指東京迪士尼的「Tip-Top Easter」活動有位超可愛的Dancer，於是特地前往替朋友朝聖，結果沒想到竟遇到天使下凡...

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這幾張圖片發佈後，隨即被大批網民瘋傳，紛紛表示這位女生超級可愛，嚷著要買迪士尼全年通行證瘋狂朝聖，甚至有人表示她已超越橋本環奈的「奇蹟美照」。



其後有網民留言表示這位Dancer原來上年萬聖節時已被瘋傳過，風格與現時完全不同，有種天使與惡魔的反差感，同樣超令人心動！



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有消息指不少日本電視台及媒體已開始追訪這位小天使，或許在不久的將來，大家會在日本藝能界看到她的身影呢！

Tip-Top Easter



Tip-Top Easter（Tip Top イースター）是東京迪士尼復活節限定海港表演，2019年4月4日至2019年6月2日期間限定，想一睹這位天使的風采的話就不容錯過了！

Tip-Top Easter宣傳海報。（東京迪士尼官方圖片）

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