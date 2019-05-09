大學A0畢業不一定是壞事　網民數A0五大優點：無前度煩惱、易滿足

最近在大學Secrets 專頁，經常見到同學發文指擔心A0畢業，更有同學發文回應指「其實 A0 Grad 唔一定係件壞事」。

畢業季臨近，有不少大學生在 Secrets 專頁留言指，擔心自己A0畢業，有同學更發文回應指因此而自卑，「自問樣子正正常常，仲試過俾組女讚幾靚仔。為人風趣幽默，處事成熟，有唔少人生閱歷。但讀嗰科同興趣圈子都冇咩女性，本身覺得冇咩嘢。隨時間漸漸過去，先發現太遲啦」。亦有同學發文回應指，「A0 Grad係男定女都好大分別，女仔嘅話仲好搶手，但男仔真係要擔心」，「其實溝女/拍拖係要練習、係要學，真係唔會天生識」，發文同學更笑言，「個情況就係你冇做過intern出去搵唔到工咁，惡性循環」。

但有同學發文指，不必太介懷，「人生流流長，出pool唔駛定死線俾自己嘅」，亦有同學發文盤點高質三種A0，指他們「頂住A0 Grad壓力，勇敢去搵靈魂嘅另一半，其實好值得我哋欣賞」。



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不過誠如上述同學仔所言，「希望大家唔好再標籤A0 grad或者A住grad，搵到個真係適合既人先好一齊」，A0嘅朋友仔其實好多都正正子，歸納網民力數A0五大優點，看看你們身邊的A0朋友仔，中了多少個？



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