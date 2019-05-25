盤點10個日本大學最佳飯堂！　去明治大學邊食邊睇迪士尼煙花

說到大學食堂這個話題，是不是又勾起了很多人的青春回憶呢？你還記得自己大學時代的食堂是什麼樣子的嗎？有沒有你特別懷念的味道？

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小新的感覺是這樣的，在國內，越是高等學府的食堂就越好，因為都是有國家補助的，真正能做到好吃不貴，食材也比較新鮮。

可是一般的大學食堂很多情況下都是對外承包的，所以在價格和味道上就不一定有保證了。

當然也不排除一些貴族院校，只要有錢，還是可以享用到美食的。那接下來我們一起來看看鄰國日本，大學生的食堂究竟是什麼樣的。

日本大學的學生食堂追求創新，而且是對外開放的，所以既便宜又美味。

許多大學將每餐價格控制在500日元（約合人民幣29元）以內，不過回應學生的需求，也在菜品和服務上下足了功夫，那就讓我們來盤點一下日本那些很有特色的大學食堂。

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東京大學

作為日本最高學府的東京大學，是多少莘莘學子嚮往的地方，食堂自然也很值得期待。

學校每日的午餐都是當日特供的，而且選用的也是高級新鮮的食材。比如某日的特供午餐是啤酒燉肉，那麼就會選擇高級的豬肩肉燉到入口即化的程度，口味據說可以和高級的法餐相比。天啊，說到這都有點流口水了。

東洋大學

東洋大學的學生食堂在2013年日本大學食堂評選中獲得第一名。

食堂擁有1300個座位，即便如此到了吃飯的時間還是會很擠。因為這裡的飯菜份量足而且味道好。

這裡有印度主廚坐鎮的正宗咖哩餐廳，以日本各地時令食材為賣點的7個特色餐廳。

每家餐廳都是獨立經營的，並且會根據學生的需求隨時做出調整。在休息日，也會有很多主婦帶著孩子過來就餐。

明治大學

明治大學的學生食堂位於17樓，亮點就是視野極好！一邊俯瞰著外面的世界，一邊享受美食。

窗外可以看到東京塔，遊樂園甚至是迪士尼樂園的夜間煙花表演！相當於旋轉餐廳的明治大學食堂，菜餚價格也非常親民，就像蛋包飯也只是400日元。

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立教大學

這是日本的一所私立大學，並且帶有宗教屬性。這個食堂想必看過哈利波特的小伙伴都會覺得很眼熟吧。

這裡最有人氣的豬排飯只要350日元，不但醬汁濃厚而且份量十足，因此有很多人慕名而來就是為了嚐一下豬排飯的美味。各種西式甜點和西式料理也是應有盡有。

中央大學

據說這個食堂是東京的大學中最大的一個，共設有3300個座位。

中央大學食堂最出名的是拉麵，一碗的價格是270日元，份量滿滿，據說一般女生一個人基本上是吃不完（但是小新感覺換成中國女生那可能就另當別論了哈哈哈）。

京都大學

自創立以來在南北兩個方位都修建的校園，因此也展開了一場曠日持久的「南北戰爭」。在校園有著“從北到南，食堂變得不好吃了”的傳言。

而且某天，北部食堂還在推特上進行了炫耀。南部食堂積極應戰，首先在冬日推出的雜燴粥和火鍋烏冬面。

北部食堂也不甘示弱，推出了神仙蛋包飯和雞肉火鍋回應。雖然是食堂間的戰爭，但是學生們卻因此大飽口福。

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