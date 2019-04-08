日本搬屋服務變態級貼心　物品入箱裝卸神還原　拎個手袋就搬得

說到搬家，估計很多人都開始頭痛了，但這可能是在外租房的同學都經歷過的事。一大堆的行李要搬到新居，看著收拾出來的箱子都想哭。在搬家的過程中，不僅費心費力，​​而且可能會遇到搬家公司中途漲價、傢俱磕碰、服務差等問題。但是你知道嗎？在日本搬家不僅不辛苦，而且還是一種享受！

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在日本，搬家從來都不僅是體力勞動那麼簡單，更是非常專業的變態服務，他們在搬家中可以做到：分類包裝、深度清潔、安全搬運、新家還原、整理收納、二手物品回收等。而住戶只需要簽字後，就能拎包入住新家，不用擔心其他問題，搬家要不要這麼簡單啊！早前YouTuber 「Rachel and Jun」就全程記錄了日本搬家公司服務的全過程。看完只想感嘆，這難道是搬家界的海底撈嗎？

1. 搬家前的準備服務

日本搬家前，公司會派專人提前一周來家裡查看情況，對要搬運的大件物品進行記錄，並且會對公司的服務與價格進行具體介紹。由於搬家的過程會給其他鄰居造成不便，搬家公司還會提前給鄰居打好招呼，並且贈送小禮品，連你的鄰居都考慮到了。然後搬家公司還會幫忙處理不要的二手家電，要知道在日本處理這種大型垃圾，不僅收不到廢品錢，還是要付給別人處理費的。所以免費處理二手物品，也是給房主省心省錢了。而且到了新家想買新電器用品，也可以在搬家公司直接購買，大部分都比實體店買更便宜，還能送貨上門，給安裝好，比較省事。

2. 從玄關開始正式搬家

之後等到了約定的搬家時間，就正式開始啦！這家房主請的是「アート引越センター」，是日本有名的搬家公司之一。搬家公司並不是帶著一堆普通的紙皮箱來的，他們打包每種物品都有特別的包裝盒子或袋子，非常專業。而且這些包裝用品都是搬家公司自主研發的。比如剛才說的裝鞋專用的盒子，是這樣的。這樣規整的搬運鞋子，就不用擔心積壓變形了。而且到時候還能按照順序還原到鞋櫃裡。而且他們的包裝速度快，手法專業，玄關的物品很快就打包好了。

3. 安裝過程中的保護墊

玄關收拾出來之後，工作人員們就開始給家裡鋪上保護板了，這點在國內搬家公司幾乎很少見。保護板可以保護牆壁、地板不在搬家過程中受到磨損，同時也減少了家具電器在搬運過程中的磕碰損壞。看起來好像非常麻煩，但其實工作人員鋪設的速度特別快，「嗖嗖嗖」就都鋪好了，拐角處也細心貼上了。而且不僅是在家裡走廊貼了保護板，在公共區域，如公寓走廊、電梯、樓梯上，也都有貼。這種細緻程度，真的是讓我們望塵莫及啊~

4. 不同的物品分類裝箱打包

搬家最麻煩的就是裝箱打包了，但是日本搬家公司已經研究出了專門的打包方法。不僅是剛才的鞋子，盤子、電視、衣服、電燈等物品都有特製的箱子來打包，全部都是分類包裝，打包的快速專業，不怕物品磕碰。而且他們的細緻程度真的不可思議，大家來猜下小姐姐在畫什麼？她是在用示意圖，標註這些雜物原本屬於哪個櫃子的哪個抽屜，以便客戶之後的整理，服務真的太周到了！

那接下來具體看看日本搬運公司是怎麼打包物品的：

點擊大圖看日本搬家公司打包家具、碗碟、電器、衣服和燈具的方法▼▼

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5. 搬家時的清掃工作

剛才也看到了，搬家的過程中，搬家人員都會擦拭每樣物品，搬走之前打掃乾淨，​​防止將灰塵等帶入新居。大到置物櫃洗衣機，小到鍋碗瓢盆。打包搬走前，他們還會把屋子都清掃一遍，不給房東和接下來的住戶添麻煩，不知道還以為請的是家政公司呢。

6. 搬家後的清掃工作

中國的搬家公司，大部分就是幫你搬到新家，然後東西放下就溜了吧。但是日本搬家公司可不會溜之大吉。在搬家之前，他們就會仔細的詢問並記錄，各種物品搬到新家之後要放在哪裡。然後到了新家，大件家具按照主人要求擺放，所有小件物品會按照之前家裡的擺放狀態復原。而且到新家前，工作人員為了不帶入任何灰塵，全員在進門前都會換上新的襪子，非常專業！最後走之前，還會把所有紙箱、其它廢物都帶走，不給新家留垃圾，並且對室內進行簡單的打掃。這麼貼心的服務，真的是國內搬家公司比不了的啊！好想感受一次啊~只需要玩玩手機，什麼都不需要操心，不用自己打包、打掃衛生、砍價，舒舒服服拎包入住，簡直是太爽啊！

如果是單身女性，不想要很多男性進出自己的房間，搬家公司也會幫你選好女性搬家人員，考慮到所有顧客的感受。而說到價格，確實比國內的搬家費用要高，但是考慮到日本的物價，也很合適的。他們會根據你的行李的數量、輕重，搬家距離以及你需要的搬家人員決定。據統計，單身、獨居者搬家一次的平均費用是42,980日元，夫婦之家的費用平均一次為75,233日元，三口之家的費用平均在89,787日元。而且一般針對單身人士，還會有優惠價格。如果你比較勤快，可以自己打包行李，價格也是會更便宜的。

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