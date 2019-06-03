嚴選台灣最美「大眼妹」　第3位靠《還願》爆紅　但仍然輸給她...

喜歡看正妹的你，最鍾意對方的哪一個部位呢？相信你的答案裏少不了「眼睛」，眼睛可是人類的靈魂之窗，若擁有一雙漂亮會說話的眼睛，不管男女老少都會瞬間被俘虜啊！

在這個宅男女神比宅男還多、到處都是塑膠臉的世代，怎麼樣才算是擁有真正魅力的美女？DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，在網友討論「正妹」的話題中經常提到，想讓人盯得目不轉睛，一定要有一雙電眼！

水汪汪圓潤大眼加上燦爛微笑，一顰一笑之間，不管男女都會被電得酥酥麻麻、神魂顛倒啊～演藝圈內擁有「會說話的眼睛」的女明星有誰呢？一起來被這些「大眼妹」的水靈大眼電得不要不要的吧！

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》所分析出的「正妹關鍵字」，「眼睛」受到高度討論。（《KEYPO大數據關鍵引擎》圖片）

NO.4 王淨

有看劇集《你的孩子不是你的孩子》的人應該不陌生，一定認識這位新生代才女王淨。可愛搞笑，坦率又沒包袱，尤其在《茉莉的最後一天》飾演林茉莉一角，有着小女孩的純真、也有大人的成熟，充滿控訴的眼神震懾住觀眾，總是能輕易牽動情緒，進入劇情的渲染力中。就算面無表情，王淨清澈的雙眼也別有一番吸引力，像黑洞一樣吸住你，在電影版《鬥魚》中飾演女主角裴語燕，看到那雙泛淚的大眼，觀眾的心也就跟着滴血啊！

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+ 2

NO.3 陳品伶

美心在哪裏？還我美心！前陣子有被遊戲《還願》中的媽媽鞏莉芳嚇得不敢睡覺嗎？但仔細一瞧遊戲中的鞏母其實長得還不錯？原來現實中真有其人，那就是鞏母設計參考的原型陳品伶！眼神中散發出氣質及溫柔的特質，給人的好感度破表。不只是外形亮眼，陳品伶更是一個擁有高智慧的台大學霸，對於自己爆紅，她還謙虛的期許自己「要記得真正的美不是漂亮，是因為用了心。」

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NO.2 吳泱潾

說到眼神會說話，怎麼可以沒提到清新可愛的吳泱潾？泱泱外形清純甜美，是前Lamigirls成員，也曾在選秀節目《最強女團》拿下12強成績，現在則是《木曜4超玩》固定班底。無辜大眼加上自然不做作的個性，捕獲廣大網友的心，且她在節目中幾乎沒有包袱，讓她受到大批「泱苗」的愛戴。

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+ 6 + 5 + 4

NO.1 孟耿如

講到演藝圈的美眸女星，怎麼可以不提到孟耿如？圓滾滾的大眼，搭配她俏皮可愛的個性，給人一種森林小精靈調皮的感覺，讓看見她那雙「會說話的眼睛」的粉絲們，心上立刻插滿邱比特弟弟的愛神之箭。

其實，孟耿如的演技也是一流，2018年就入圍了金鐘獎最佳女主角提名，看過台劇《麻醉風暴》的朋友們，相信她即使不說話，眼神也向觀眾傳遞了千言萬語。透過她的影片，真的會讓人不自覺地微笑起來！

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+ 5 + 4 + 3

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